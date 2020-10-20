12 متدرباً يخوضون تجربة التقديم التلفزيوني في «الشارقة للتدريب الإعلامي»

المصدر: الشارقة - البيان

انطلقت أخيراً، دورة «دبلوم التقديم التلفزيوني» التي ينظمها مركز الشارقة للتدريب الإعلامي، التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بمشاركة 12 متدرباً، في قاعة التدريب والاستديوهات التابعة للهيئة، حيث تقدم الدورة خلال الفترة بين 18 و29 أكتوبر الجاري مجموعة من المدربين المحترفين المعتمدين لدى المركز.

ويتضمن برنامج الدورة، المبادئ والقواعد الأساسية لتقديم الأخبار والبرامج الإخبارية والمنوعة، ومواصفات ومؤهلات مقدم البرامج التلفزيونية ومهامه ومهاراته المختلفة، والأخطاء الشائعة في التقديم التلفزيوني وكيفية التخلص منها، وتقنيات التقديم التلفزيوني، إضافة إلى الصفات الخاصة التي يجب أن تتوافر في مقدم البرامج التلفزيونية مثل الصوت الجيد والحضور المقنع (الكاريزما) وسلامة اللغة والنحو وإجادة نطق مخارج الحروف.

كما تتناول الدورة خصائص وأنواع التقديم التلفزيوني وآليات التفاعل مع المشاهدين والضيوف، وكيفية التعامل مع فريق العمل، إلى جانب مبادئ إدارة الحوارات في نشرة الأخبار والبرامج المختلفة، وكيفية التعامل مع المشكلات الطارئة داخل الاستوديو أو في التغطيات الخارجية، وطرق التحضير للبرنامج الحواري وآلية طرح الأسئلة على الضيوف.

وسيتمكن المشاركون في هذه الدورة من اكتساب المهارات الأساسية للانطلاق في مجال التقديم التلفزيوني مع تطبيقات وتمارين عملية في بيئة العمل الحقيقية، والتمييز بين أشكال وقوالب البرامج التلفزيونية المختلفة سواء كانت إخبارية أو منوعة وأساليب التقديم المرتبطة بكل منهما.

وتستهدف الدورة تعريف المشاركين بصفات المقدم التلفزيوني الناجح ومؤهلاته وأدواته ودوره، وتدريبهم على محاورة الضيوف وحسن الربط بين الفقرات، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم لتنفيذ تطبيقات عملية في استوديوهات الإذاعة والتلفزيون مثل تقديم برنامج أو نشرة أخبار.

وقال حسين شاهين، مدير مركز الشارقة للتدريب الإعلامي: «يأتي تنظيم دورة دبلوم التقديم التلفزيوني في مقر المركز بعد أن نجحنا في تقديم دورات وورشات مجانية عن بعد خلال الفترة الماضية عبر تطبيق التواصل المرئي (زووم)، استجابة للظروف التي فرضها انتشار فيروس كورونا على العالم، حيث سيعمل المركز بعد عودة الدورات إلى مقره على تطبيق معايير التباعد الجسدي في قاعة التدريب والاستديوهات وتوفير وسائل الوقاية للحد من انتشار عدوى الفيروس».

وأضاف شاهين: «تشكل هذه الدورة فرصة حقيقية للذين يمتلكون الرغبة والشغف بالعمل التلفزيوني للحصول على الدعم في مجال التقديم التلفزيوني، بحيث يصبحون مذيعين محترفين ملمين بآليات وتقنيات ومهارات متنوعة تخدم مسيرتهم المهنية مستقبلاً، وهو ما يجسد أهداف هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون باعتبارها منصة إعلامية تسهم في توفير بيئة محفزة للأجيال المقبلة من خلال إطلاق برامج ودورات تتسم بالمهنية والاحترافية».

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