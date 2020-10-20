«عكاسة» يطلق منصته الجديدة باللغة العربية

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن مركز عكاسة للتصوير الفوتوغرافي في جامعة نيويورك أبوظبي عن إطلاق موقع «عكاسة» باللغة العربية، بهدف توفير مجموعاته في متناول جميع المجتمعات العربية، حيث يتيح الموقع الإلكتروني لزواره سهولة التصفح والوصول إلى مجموعات الصور والألبومات المختلفة باللغة العربية. ويضم الموقع الإلكتروني الجديد أكثر من 11,900 صورة، حيث يشمل 14 مجموعة و12 ألبوم صور.

وأشار «مركز عكاسة» إلى أنه سيستعرض من خلال الموقع العربي أكثر من 400 صورة من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وأكثر من 700 صورة من الجمهورية العربية السورية، و3000 صورة من جمهورية مصر العربية، حيث جرى إضافة وصف دقيق لجميع المجموعات والألبومات المتوفرة، سواء تلك الموجودة في مكتبة جامعة نيويورك أبوظبي أو البدائل الرقمية في مركز عكاسة. وسيتمكن المستخدمون من التصفح والاختيار من بين مجموعة من التصنيفات حسب المكان أو وسم الموضوع أو المجموعة أو استخدام البحث المتقدم لتضمين أو استبعاد مصطلحات بحث متعددة.

ويضم مركز «عكاسة» ما يزيد على 33 ألف صورة تاريخية ونادرة يتيحها للدارسين والباحثين، ومحبي التاريخ والتراث، في جميع أنحاء العالم.

تطوير

ومن جانبها قالت جاسمين سليمان، أمين الأرشيف في مركز «عكاسة» للتصوير الفوتوغرافي: «لقد كان إطلاق موقع باللغة العربية هدفاً رئيسياً لمركز عكاسة، منذ إطلاق موقعه باللغة الإنجليزية في عام 2018. وكونه أرشيفاً أطلق حديثاً ويديره فريق صغير نسبياً، لطالما كان هدفنا هو تطوير مجموعتنا الخاصة، وجعلها متاحة للجميع على أوسع نطاق ممكن وتسهيل عمليات الرقمنة».

وأضافت سليمان: «وفي العام الماضي، استقبل موقع عكاسة نحو 13585 زائراً وأكثر من 729 ألف صفحة مشاهدة، منها نحو 50% تم زيارتها من داخل شمال أفريقيا وغرب آسيا، ولذلك فإن أقل ما يمكننا فعله هو إتاحة الفرصة لمتحدثي اللغة العربية للوصول إلى المحتوى الخاص بنا. ونأمل بشدة إلى أن يقربنا الموقع الجديد من مستخدمينا الناطقين باللغة العربية، وتمكينهم من استكشاف تاريخ التصوير الفوتوغرافي في المنطقة والتفاعل معه. ونتطلع إلى أن يعزز موقعنا باللغة العربية المزيد من التعاون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب آسيا».

ألبومات نادرة

ومن أبرز المجموعات التي أطلقها «عكاسة» المجموعة الخاصة لمعالي زكي نسيبة، التي تسلط الضوء على لمحات من تاريخ إمارة أبوظبي، قبل أن تزدهر لتصبح مركزاً تجارياً وثقافياً رائداً. وأعلن المركز أيضاً عن إطلاقه لمجموعة من الصور الرقمية التي تم التقاطها في فلسطين بين عامي 1912 و1924، بالإضافة للكثير من المجموعات والألبومات النادرة.

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