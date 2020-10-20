التشكيليون العرب يحتفون بدخول لوحة فنانة سعودية موسوعة «غينيس»

المصدر: القاهرة - د ب أ

رحبت الأوساط التشكيلية السعودية والعربية بالإنجاز الذي حققته الفنانة التشكيلية السعودية عهود عبدالله المالكي، بحصولها على لقب موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية عن أكبر لوحة فنية مرسومة بالقهوة.

وأشاد الفنانون التشكيليون، في تصريحات، بهذا الإنجاز، وعدوه دليلاً على ما تشهده الحركة التشكيلية العربية من تطور، وامتلاك الفنانات التشكيليات العربيات أدواتهن الفنية بقوة.

ووصف الفنان التشكيلي البحريني صالح العلوي ما حققته الفنانة السعودية عهود المالكي بأنه «إنجاز كبير يدعو للفخر والاعتزاز».

وقالت الفنانة التشكيلية العراقية ملاك جميل إن الفن جمال ومحبة وأخلاق ورسالة، وإن حب الفن نعمة من الله، ورأت أن إنجاز المالكي تحقق بفضل حبها للفن وإحساسها ودقتها في ممارسة فنها وإيمانها برسالتها الفنية.

وقال الفنان التشكيلي البحريني علي الفردان، إن الفنانة عهود المالكي تستحق الفوز بما حققته من إنجاز.

بدورها، باركت الفنانة التشكيلية الإماراتية خلود الجابري للفنانة السعودية عهود المالكي دخولها موسوعة غينيس بأكبر لوحة تشكيلية تنجز باستخدام القهوة، واصفة ما تحقق بأنه إنجاز جديد يضاف لمسيرة المرأة السعودية وللمرأة الخليجية أيضاً. ورأت الجابري أن المرأة الخليجية والعربية، أثبتت مدى قدرتها على التميز والإبداع والتحدي في كل مجالات الفنون، وبخاصة في الفنون التشكيلية، التي تعد لغة عالمية.

وقالت الفنانة التشكيلية المغربية زهور معناني، إن اللوحة التي دخلت بها الفنانة عهود المالكي موسوعة غينيس مبهرة، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز لفنانة تشكيلية سعودية، هو دليل على ما حققته المرأة العربية من حضور بارز في الحركة التشكيلية محلياً ودولياً وعالمياً.

من جانبها، قالت الفنانة التشكيلية السعودية أمل القحطاني، إنه من الرائع والملهم أن يكون للفنانة السعودية، بصمة فنية خاصة، وقدرة على التحدي والمنافسة، مشيرة إلى أن ذلك ليس بغريب وخاصة أن المملكة العربية السعودية تدفع فنانيها للإبداع والمنافسة على الدوام.

وعبرت القحطاني عن أملها أن تصل إبداعات التشكيليين السعوديين لكل المتاحف الفنية بالعالم أجمع.

وقال الفنان التشكيلي السعودي سفر الزيد، إن دخول الفنانة عهود المالكي موسوعة جينيس، هو دليل على الاهتمام الذي توليه حكومة السعودية للفن والفنانين ودعمها للحركة التشكيلية بالمملكة.

وأشار الزيد إلى أن الفنون التشكيلية باتت تحظى برعاية خاصة من قبل وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، مقدماً الشكر للفنانة عهود المالكي على ما حققته من إنجاز تشكيلي لافت.

ووصف الفنان التشكيلي السعودي قالب إدريس الدلح، ما حققته عهود المالكي، بأنه فخر لكل التشكيليين العرب، متمنياً أن تتحقق طموحات كل الفنانين السعوديين والعرب.

وقالت الفنانة التشكيلية السعودية سلوى محمد نور كمال، إن الفنانة عهود المالكي اجتهدت وثابرت فكلل الله موهبتها ووفقها للنجاح في رفع اسم السعودية والعالم العربي عالياً.

ووصفت الفنانة التشكيلية السعودية مها ياسين، دخول الفنانة التشكيلية السعودية عهود المالكي موسوعة جينيس، بأنه نجاح لكل امرأة سعودية، مشيرة إلى أن عهود فنانة ومعلمة زميلة لها وهي تستحق الوصول لموسوعة جينيس بفضل إخلاصها لفنها.

وقالت الفنانة التشكيلية السعودية مطلوبة قربان إن ما حققته الفنانة عهود المالكي، هو فخر للسعوديين، واصفة عهود بأنها فنانة قديرة، وقد رفعت اسم المرأة السعودية بوجه عام والفنانات التشكيليات بالمملكة بوجه خاص عالياً.

فخر

وقالت الفنانة التشكيلية السعودية الجوهرة العتيبي إنها تشعر بالفخر والإعزاز لدخول لوحة الفنانة عهود المالكي موسوعة غينيس، ووصفتها بأنها رسامة الوطن التي يفخر بها السعوديون.

ومن جانبها، علقت الفنانة عهود المالكي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على خبر دخولها موسوعة غينيس، بتوجيه الشكر لله الذي وفقها وأعانها على رسم أكبر لوحة في العالم باستخدام القهوة، ووجهت الشكر لوالديها وإخوتها على مساندتهم لها، كما وجهت الشكر لمنسق أعمالها.

وقالت السلطة الرسمية لرصد وتسجيل الأرقام القياسية العالمية إن المالكي هي أول امرأة سعودية تحقق لقباً فردياً من هذا النوع، معتبرة ذلك خطوة استثنائية في تسجيل المواهب من المنطقة العربية.

وسلطت اللوحة، التي دخلت بها عهود المالكي موسوعة غينيس، الضوء على سبع شخصيات ريادية مهمة في تاريخ المملكة العربية السعودية وجارتها الإمارات العربية المتحدة.

واستعرضت اللوحة صورتين عملاقتين للأبوين المؤسسين للسعودية والإمارات، المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك عبدالعزيز آل سعود، كما تضمنت اللوحة الفنية صوراً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي.

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