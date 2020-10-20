تحدي القراءة العربي يعلن بعد غدٍ بطل الإمارات

المصدر: دبي - غسان خروب

«أول كتاب يمسكه الطلاب يكتب أول سطر في مستقبلهم»، وصية ألقى بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في آذان الطلبة على امتداد الإمارات والعالم العربي، ليشعل فيهم جذوة الشغف وحب الكتاب، كلمات سموه كانت بمثابة نبراس أضاء طريق الملايين من الطلبة الذين تسابقوا للفوز بلقب بطل تحدي القراءة العربي، المبادرة القرائية الأكبر عربياً والمندرجة ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

استعداد

ومع بدء إدارة تحدي القراءة العربي الإعلان عن أبطال التحدي على مستوى العالم، ها هي الإمارات باتت تعد العدة لاستقبال بطلها في دورة التحدي الخامسة، حيث أعلنت إدارة التحدي، أمس، عبر حسابها على «تويتر»، عن عزمها الإعلان عن الفائز بلقب «بطل التحدي في الإمارات» بعد غد الخميس، ليأتي ذلك في إطار استعدادات إدارة التحدي للحفل الختامي الذي سيعقد في دبي خلال الفترة المقبلة.

ورغم الظروف التي يمر فيها العالم هذا العام، وخوضه تحدي الحد من انتشار فيروس كورونا، إلا أن مسيرة تحدي القراءة العربي لم تتوقف، حيث تواصلت عمليات التحكيم والتصفيات افتراضياً، ليواصل الطلبة منافساتهم للوصول إلى لقب التحدي. وفي هذا السياق، كان عدد من الطلبة المشاركين في التحدي قد أكدوا، في مقطع مصور نشرته إدارة التحدي على «تويتر»، أن «القراءة هي حصنهم من الأفكار الهدامة»، وأنها تمكنهم من الغوص في عقول المفكرين والعلماء.

إحصاءات

قفزات واسعة حققها التحدي على مستوى الإمارات، وبحسب الإحصاءات فقد بلغ عدد الطلبة الذين شاركوا في الموسم الأول 157156 طالباً، ليرتفع الرقم إلى 455 ألف طالب في الموسم الرابع، في حين شهد الموسم الحالي مشاركة 452 ألف طالب، يمثلون 1435 مدرسة، ويشرف عليهم 1435 مشرفاً، و157 محكماً».

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