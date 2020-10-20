5 مصممين يُحَكِّمون مسابقة « iForDesign » في «معهد دبي»

المصدر: دبي - البيان

أعلن معهد دبي للتصميم والابتكار، أسماء الأعضاء الخمسة بلجنة تحكيم مسابقة iForDesign، التي تتمحور حول ابتكار مجسّم مصغّر، لأحد أكثر قطع الأثاث استعمالاً، وهي الكراسي.

وتضم لجنة التحكيم مجموعة من الخبراء في مجال التصميم، وهم: مصممة المنتجات الإماراتية المعروفة الجود لوتاه، والمهندس المعماري اللبناني فادي سري الدين، وهاني عصفور عميد معهد دبي للتصميم والابتكار، والدكتور كارلوس مونتانا، الأستاذ المشارك في معهد دبي للتصميم والابتكار، وسعيد النوفلي مدير مركز in5.

وسيراجع الحكام المشاركات في هذه المسابقة، التي تلقى الدعم من حي دبي للتصميم، ومركز in5، الحاضنة الرائدة للشركات الناشئة. وتعد الجود لوتاه أول مصممة إماراتية تشتري أعمالها صالةُ عرضٍ فنيةٍ عالمية، كما تعتبر من أكثر المصممين الإماراتيين نجاحاً، بفضل أسلوبها المميز الذي يعكس الثقافة الإماراتية والحِرَف المحلية التقليدية، واللمسات الجمالية العصرية.

من جانبه، حظي أسلوب فادي سري الدين التجريبي، في التعامل مع المواد والتطبيقات والتقنيات، بإشادة عالمية، بفضل الاستوديو الخاص به ذي الأساليب والمنهجيات المتعددة، والذي يوفر مجموعة واسعة ومنوعة من المنتجات للمنشآت التجارية والسكنية ومتاجر التجزئة. فيما يتمتع هاني عصفور عميد معهد دبي للتصميم والابتكار، بخبرة تتجاوز 20 عاماً في القطاع.

ويعد الدكتور كارلوس مونتانا أستاذاً أكاديمياً، ومصمماً حائزاً على عدة جوائز، حيث فازت العديد من مشاريعه ومشاريع طلابه بجوائز مرموقة في قطاع التصميم. وبدوره، يشغل سعيد النوفلي منصب مدير حاضنة الأعمال in5، التي انضم إليها بهدف تعزيز مسيرة الابتكار في منظومة ريادة الأعمال بدبي.

وتعليقاً على الإعلان، قال هاني عصفور عميد معهد دبي للتصميم والابتكار: «يعد تصميم المنتجات، جزءاً هاماً من المنظومة الإبداعية، كما أن تصميم كرسي، ليس بالأمر السهل». وأضاف: «نأمل أن يتمكن المشاركون من إظهار لمساتهم الإبداعية، وإعادة تخيل تصميم الكراسي وفقاً لعناصر، مثل الثقافة أو روح المستقبل أو الاستدامة. ونحن سعداء جداً بمشاركة الجود لوتاه، وفادي سري الدين، في لجنة تحكيم المسابقة».

رؤية

من جانبها، قالت الجود لوتاه مؤسس استوديو الجود لوتاه للتصميم: «يسعدني الانضمام إلى المسابقة كعضوة في لجنة تحكيم النسخة الأولى منها، وأشكر معهد دبي للتصميم والابتكار على منحي هذه الفرصة. أحرص دوماً على مزج التراث الإماراتي، والتصاميم العصرية في أعمالي، وأتطلع إلى رؤية منتجات تستوحي تصميمها من التاريخ الغني للإمارات، ورؤيتها الطموحة للمستقبل».

وقال فادي سري الدين، مالك استوديو فادي سري الدين للتصميم: «بصفتي مهندساً معمارياً ومصمماً للأثاث، تسعدني المشاركة في المسابقة، كعضو في لجنة التحكيم، وأتطلع قدماً إلى رؤية مشاركات عملية قابلة للاستخدام اليومي». وقد بدأت المسابقة بتلقي المشاركات، عقب دعوة الطلاب ورواد الأعمال والمصممين وأفراد المجتمع في سبتمبر الماضي، إلى إرسال مقترحاتهم المبتكرة والإبداعية، لإعادة تخيل شكل الكرسي.

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