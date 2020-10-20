«بحيرة البجع» في «دبي أوبرا» 26 نوفمبر

المصدر: (دبي - البيان)

تطل فرقة «موسكو سيتي باليه» على مسرح «دبي أوبرا» من 26 إلى 28 نوفمبر المقبل، لتقدم العرض الشهير «بحيرة البجع» بأسلوب روسي كلاسيكي مميز، حيث يعيد راقصو الفرقة إحياء رائعة الموسيقار الروسي العبقري تشايكوفسكي، بأسلوب متقن يجمع بين روعة الأزياء والموسيقى والقصة الملحمية المؤثرة.

ويعتبر عرض «بحيرة البجع» من أشهر عروض الباليه الكلاسيكي، ويكشف هذه المرّة عن تصاميم فخمة تبث روحاً جديدة في هذا العمل التراثي العريق، إلى جانب طابعه المذهل من حيث الإنتاج وتصميم الرقصات، كما يقّدم نماذج رائعة من الأداء الفردي الآسر، والثنائيات المذهلة، والمشاهد الجماعية الراقصة الفريدة، والتي تصنفه بمجملها كتحفة مسرحية بروح جديدة تلبّي ذائقة الجيل الجديد.

القصة الملحمية للأمير سيغفريد وحبّه اليائس لملكة البجع أوديت، يتمّ إحياؤها بأسلوب فريد بكل تفاصيلها الرائعة والأصلية بما يرقى إلى مستوى ألحان تشايكوفسكي الآسرة. وحتى لو كنت تعرف القصة جيداً، فإن الأداء العالمي للفرقة يعدّ سبباً كافياً لحضورها مرة ثانية أو ثالثة. وتضم فرقة «موسكو سيتي باليه» مجموعة من الراقصين الشباب ذوي الموهبة الاستثنائية، والنجوم المميزين، والراقصين الأوائل المذهلين.. ولعل جولات الفرقة العالمية العديدة قد أكسبتها سمعة عريقة كواحدة من فرق الباليه الرائدة.

وتشكل عروض الباليه العريقة هذه جوهر الثقافة الروسية، حيث يتم تأليفها وتصميم رقصاتها وعرضها لأول مرّة في روسيا على شكل لوحات فنية تجمع بين البراعة والتقنيات الحديثة والسرد الرائع والموسيقى المذهلة، لتشكّل تجربة راقصة لا مثيل لها في نهاية المطاف.

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