كشف تفاصيل الدورة الـ39 من «الشارقة للكتاب» غداً

المصدر: الشارقة - البيان

تنظم هيئة الشارقة للكتاب، غداً في تمام الساعة 10:30 صباحاً، مؤتمراً صحافياً، تُنقل وقائعه عبر منصة التواصل المرئي «زووم»، للكشف عن تفاصيل الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي ينطلق تحت شعار «العالم يقرأ من الشارقة»، خلال الفترة من 4 وحتى 14 نوفمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة مئات الناشرين العرب والأجانب من مختلف أنحاء العالم.

ويشهد المؤتمر حضور ومشاركة كل من اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، وأحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وعبد العزيز تريم، مستشار الرئيس التنفيذي - مدير عام «اتصالات» في الإمارات الشمالية، ومحمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعدد من الشخصيات الرسمية والثقافية.

ويكشف أحمد بن ركاض العامري، خلال المؤتمر، تفاصيل الدورة الـ39 من المعرض، كما سيتم الإعلان عن أبرز الشخصيات الثقافية والفكرية المشاركة من مختلف دول العالم، حيث ستقام جميع المحاضرات والورش المرافقة هذا العام عن بُعد، وذلك انسجاماً مع الإجراءات الاحترازية.

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