«عالم من الأزياء».. احتفاء بالأناقة في دبي

المصدر: دبي - البيان

استقطبت دورة عام 2020 من «عالم من الأزياء»، الحدث السنوي الذي يحتفي بالأزياء والأناقة في دبي، العديد من روّاد صناعة الأزياء في المنطقة الذين انضموا إلى أبرز الأسماء العالمية في هذا المجال على مدى خمسة أيام من الفن والثقافة وأحدث التوجهات العالمية في مول الإمارات.

ويعد «عالم من الأزياء» حدثاً محورياً ضمن موسم خريف وشتاء 2020، حيث حظي زوار الحدث بفرصة الاستفادة من جلسات احترافية تقدمها علامات تجارية ضخمة، ومشاهدة فيلم «ليلة في المول» الذي جرى تصويره خصيصاً لهذا الحدث، وحضور ورش عمل للمكياج تقدمها هدى قطان، الشخصية المؤثرة في مجال التجميل والمقيمة في دبي، بالإضافة إلى جائزة المرأة العربية المرموقة والعديد من الفعاليات الأخرى.

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