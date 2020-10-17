هيئة الشارقة للمتاحف تمدد اثنين من معارضها المؤقتة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف تمديد اثنين من معارضها القائمة في متحف الشارقة للفنون لنهاية العام الجاري، وهما المعرض الفني «وأصبح الخيال حقيقة» المستوحى من خيال الكاتب والشاعر الدنماركي هانز كريستيان أندرسن، الذي ينظّمه المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، بالتعاون مع هيئة الشارقة للمتاحف؛ ومعرض الفنانة الإثيوبية عايدة مولوني، الذي أطلقه معهد أفريقيا في الشارقة بالتعاون مع هيئة الشارقة للمتاحف ومؤسسة الشارقة للفنون، تحت عنوان «العودة للوطن: رحلة في التصوير الفوتوغرافي».



تفاعل



ويحتفي معرض «وأصبح الخيال حقيقة» بحياة أندرسن وأعماله بطابع تفاعلي يحاكي أسلوب الكاتب الذي يستحضر عالم الخيال السحري ويمزجه بالواقع بطريقة تعكس قدرة فريدة على سرد القصص ونقل الحكايات الشعبية المرتبطة بالعديد من الثقافات بطبيعية وتلقائية، ليقدم الكاتب للعالم مجموعة من القصص والأعمال الأدبية الأكثر ترجمة وانتشاراً في العالم.

ويشتمل معرض الفنانة عايدة مولوني على جزأين، يستعرض الأول ضمن مجموعة من الأعمال الإبداعية، رحلة الفنانة مولونى وعودتها لموطنها بعد غيابها لسنوات، بداعي الدراسة والعمل الفني في أمريكا الشمالية، حيث يقدم باقة مختارة من الصور، تم اختيارها بواسطة د. صلاح حسن، مدير معهد أفريقيا في الشارقة كقيّم، وسطعان الحسن كقيّم مشارك.

ويجمع المعرض إلى جانب أعمال مولونى، باقة متميزة لمصورين أفارقة معاصرين عبر «مهرجان أديس فوتو – استطلاع تسع سنوات»، الذي تقيمه الفنانة في أديس أبابا، بصفتها مُؤسِسِة ومديرة مهرجان أديس فوتو، الذي انطلق عام 2010 في إثيوبيا، للمرة الأولى، ويقام كل عامين في شرق أفريقيا.

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