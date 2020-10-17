شعار جديد لـ«عالم وارنر براذرز أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت عالم وارنر براذرز أبوظبي عن شعارها الجديد الذي يتألق بشخصية باغز باني المحبوبة فوق درع وارنر براذرز الشهير، الذي يجسد التجارب الترفيهية المميزة التي توفرها المدينة الترفيهية المغلقة الأكبر في العالم. وتم إطلاق الشعار بحلته الجديدة مباشرة ضمن فعاليات احتفال المدينة الترفيهية بمناسبة الذكرى السنوية الـ80 لانطلاق شخصية باغز باني المميزة.

ويأتي الشعار الجديد عقب التحديث الذي شهدته علامة وارنر براذرز العالمية من خلال تقديم نسخة مطورة ومحدثة من الدرع الشهير للعلامة التجارية الذي يَظهر في الحلة الجديدة لشعار عالم وارنر براذرز أبوظبي.

وبهذه المناسبة، قال دون ستريكلر، المدير العام لعالم وارنر براذرز أبوظبي: «يسرنا الإعلان عن الشعار الجديد لعالم وارنر براذرز أبوظبي الذي يتألق بشخصية باغز باني المحبوبة، وذلك بعد أشهر من التطوير والترقب. لقد قمنا بتنظيم احتفال بمناسبة الذكرى السنوية الـ80 لانطلاق شخصية باغز باني، وأضاف: الكشف عن الشعار الجديد في خاتمة هذا الاحتفال قيمة بالغة الأهمية لهذه المناسبة المميزة».

وأضاف: «لقد حرصنا عبر الجهود المشتركة مع فريق العمل في وارنر براذرز للمنتجات الاستهلاكية على أن تعكس العلامة التجارية الجديدة التجربة الترفيهية المليئة بالمرح والتسلية، لنقدم للضيوف لمحة عما يمكن أن يتوقعونه عند زيارتهم لعالم وارنر براذرز أبوظبي».



شعار

واختتم ستريكلر: «عند زيارة عالم وارنر براذرز أبوظبي، سينتقل الضيوف إلى عالم من الترفيه والمرح اللامحدود، ويشكل الإعلان عن الشعار الجديد خطوة مهمة في مسيرتنا الرامية لتسليط الضوء على هذه التجربة الترفيهية العالمية. ونجدد من خلال إطلاق شعارنا الجديد التأكيد على التزامنا بتوفير التجربة الترفيهية الاستثنائية ذاتها التي أحبها عشاق عالم وارنر براذرز في مختلف أنحاء العالم».

ويُبرِز الشعار الجديد، الذي يتميز بإضافة شخصية باغز باني المحببة، مشاعر المغامرة والتشويق العائلي التي باتت سمة مميزة من سمات التجارب الترفيهية التي توفرها عالم وارنر براذرز. وتزامناً مع الاحتفال بالذكرى السنوية الـ80 لشخصية باغز باني إلى جانب شهرتها العالمية الواسعة، باتت هذه الشخصية المميزة تمثل رمزاً رئيسياً لعالم وارنر براذرز أبوظبي. وتسهم شخصية باغز باني في توفير أوقات مميزة من المرح والترفيه، حيث تتواجد في مختلف أنحاء عالم وارنر براذرز أبوظبي، بدايةً من التمثال الذهبي المتألق عند مدخل المدينة الترفيهية، مروراً بمطعم ذا ستارلايت، وصولاً إلى شوارع «كرتون جانكشن» التي تتجول فيها دائماً لتمنح الضيوف شعوراً مميزاً بالسعادة والمرح.

واحتفالاً بالذكرى السنوية الـ80 لشخصية باغز باني، سيتمكن الضيوف من مشاهدة عرض فني مباشر ينظم يومياً لمدة 15 دقيقة لغاية 7 نوفمبر.

وتعتزم عالم وارنر براذرز أبوظبي إطلاق الشعار الجديد بشكل تدريجي على أبرز معالم المدينة الترفيهية.

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