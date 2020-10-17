آلام وآمال تهيمن على تغريدات النجوم

المصدر: دبي ـ غسان خروب

ارتدت معظم حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، ثوب الحزن، على رحيل الفنان المصري محمود ياسين، الذي ودع الحياة قبل أيام، حيث حرص الكثير منهم على إطلاق تغريدات «الرثاء» بحق الراحل، مستذكرين بصماته الذهبية التي تركها في السينما والمسرح والتلفزيون، في حين بدت تغريدات النجوم الأخرى، حاملة لمسحة من الحزن والألم، فبعضهم فتح قلبه للحديث عن تجاربه مع المرض، وآخرون سردوا تجربتهم مع الحياة، بينما ركز ثلة منهم على الترويج لأعماله الفنية.

«البيان» جالت بين حسابات النجوم، وخرجت منها بباقة من التغريدات، حيث كانت البداية مع الفنانة أحلام، التي غردت على «تويتر»، في ذكر «محاسن» الراحل محمود ياسين، قائلة إنه «أسعدنا جميعاً بأفلامه»، وفي الوقت نفسه، لا تزال أحلام تحتفي بمناسبة مرور ربع قرن على صدور أول ألبوم لها، حيث أعادت نشر تغريدات عديدة، تحمل بين ثناياها التبريكات لـ «فنانة العرب»، ومن بينها تغريدة للفنانة كارول سماحة، والتي قالت فيها: «الرائعة أحلام.. مبروك 25 سنة من النجاحات والتحديات والانتصارات، كل سنة وأنت نجمة عربية استثنائية» لترد عليها أحلام بالقول: «شهادة أعتز بها من الفنانة الشاملة الكبيرة كارول سماحة.. النجمة الكبيرة العربية الأصيلة». كما تقدم الفنان حبيب غلوم عبر تويتر، بالعزاء إلى عائلة الفنان محمود ياسين، عبر تغريدة بدأها بـ «البقاء والدوام لله.. الفنان الكبير محمود ياسين في ذمة الله».

ترويج مبتكر

من جهتها، آثرت الفنانة بلقيس الترويج لعملها الغنائي الجديد بطريقة مبتكرة، عبر نشرها لتعليق طريف على «إنستغرام»، قالت فيه «شريكي في الجريمة»، التعليق جاء مرفقاً مع صورة نشرتها بلقيس مع زوجها، لتلفت بذلك الانتباه إلى عملها الغنائي الجديد، الذي سيصدر قريباً، حيث أثار ذلك التوقعات بأن يكون لزوجها علاقة بهذا العمل، تلك التوقعات جاءت بناء على تجربة سابقة قامت بها بلقيس، أثناء عملية ترويجها لعملها الفني «شوف بي حل»، حيث استعانت فيه بزوجها.

وفي الوقت الذي يتابع فيه رواد التواصل الاجتماعي، ما يحدث حالياً مع الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، والإشكالية التي تعرضت لها أخيراً، فاجأت مواطنتها صمود الكندري بإطلالة مغايرة، بدت فيها ملامحها مختلفة إلى حد ما، البعض أشاد بالاطلالة الجريئة، معتبرين أنها أضاقت «لمسة جمالية خاصة» لصمود، فيما انتقدها البعض الآخر على هذه الخطوة.

من جهة ثانية، يبدو أن الفنانة ياسمين صبري، تمضي في خطوة درامية جديدة، مقتبسة من روايات الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، وهو ما تظهره طبيعة تغريداتها الأخيرة على تويتر، حيث قالت: «اشتقت لروايات وقصص إحسان عبد القدوس»، وفي أخرى اقتبست بعض كتابات الروائي الراحل، حيث كتبت: «الثقافة تمثل نوعاً من الإرادة.. إرادة التمرد»، ذلك الحنين دعا بعض رواد التواصل الاجتماعي إلى التوقع بأن يكون عمل ياسمين صبري المقبل، مقتبساً عن إحدى روايات الكاتب الراحل، فيما بدا بعضهم أكثر تحديداً في ذلك، من خلال اختيارهم لـ «المرأة المتمردة»، وتوقعهم أن تكون عملها الدرامي المقبل.

كليب مصور

وخلال الأيام الماضية، شهدت أروقة التواصل الاجتماعي، انتشاراً واسعاً لكليب مصور للفنان جورج وسوف، يعبر فيه عن حزنه لما تتعرض له منطقته من حرائق، وفي الوقت ذاته، لقيت إطلالة جورج وسوف أخيراً على التلفزيون المصري، تصفيق الجمهور، حيث أكد فيه وسوف أنه يتمتع بصحة جيدة، نافياً بذلك كافة الشائعات التي تفيد بموته، حيث علق عليها بالقول: «أخاف عندما أموت فعلاً.. ألا يصدق أحد من كثرة الشائعات»، مؤكداً كرهه لها، داعياً وسائل الإعلام التأكد قبل التعامل مع هذه الأخبار، كما نفى وسوف في ذات المداخلة، شائعة اعتزاله الغناء. وقال: «لن تتوقف أعمالي، ولن أتراجع ما دمت أتنفس.. لأن الفن مصدر قوتي».

«وجع القلب يبقى ويرافقنا»، جزء من تغريدة أطلقتها الفنانة ماغي بو غصن، على توتير، في إطار تعليقها على مشاركتها في إحدى حلقات برنامج «الدنيا علمتني»، وتمنت أن تكون قد وهبت الأمل لكل من يعاني من الحالة المرضية التي أصيب بها، وعانت منها لسنوات، حيث روت ماغي في البرنامج، معاناتها مع المرض، لدرجة تمكنت فيها من إبكاء جمهورها، كما بينت كيف تمكنت من مواجهة هذا المرض، الذي أجبرها خلال العام الماضي، على الخضوع لعملية جراحية.

تمسك بالأمل

وعلى ذات الخط، سارت الفنانة منة فضالي، التي يبدو أنها تعيش حالياً «مرحلة صعبة وحزينة» من حياتها، وهو ما كشفت عنه في تعليق لها نشرته على إنستغرام، مرفقة إياه مع صورة تجمعها مع والدتها، التي ترقد حالياً في الفراش، نتيجة إصابتها بوعكة صحية حادة، وكانت منة قد أكدت في تعليقها، أنها تعودت على «تلقي الضربات من كل جانب»، وأنها «لم تجد من يدافع عنها، وأن والدتها هي التي كانت تقوم بهذا الدور طوال الوقت»، مبينة أنها «تمر حالياً بأسوأ مرحلة في حياتها، ولكنها لا تزال تتمسك بالأمل». ذلك التعليق دعا عدداً من النجوم للمبادرة إلى دعمها، والدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل.

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