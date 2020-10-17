حاكم الشارقة.. جهود سامية في الحفاظ على أندر المخطوطات العربية

المصدر: الشارقة - وام

ثمّنت هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في الحفاظ على أهم الوثائق والمخطوطات العربية وأندرها.

وأكد صلاح سالم المحمود مدير عام الهيئة في تصريح بمناسبة «يوم الوثيقة العربية» الذي يصادف 17 أكتوبر من كل عام أن دور الوثائق والأرشيف في الوطن العربي تعتز بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وباهتمام سموه البارز ودوره الفعال في رعاية دور الوثائق والأرشيف وتزويدها بآلاف الوثائق والمخطوطات المهمة والنادرة.

وقال لا يسعنا في هذا اليوم إلا تقديم جزيل الشكر لقدوتنا وداعمنا الأبرز صاحب السمو حاكم الشارقة على مكرمات سموه السخية لحفظ الثروة التاريخية الضخمة من الوثائق المتعلقة والمرتبطة بالوطن العربي لأهميتها في فهم الماضي للاستفادة منه في الحاضر.

وأوضح المحمود أن «يوم الوثيقة العربية» يعتبر مشروعاً ثقافياً مهماً لبناء وحفظ الذاكرة فهو يسلط الضوء على أهمية الوثائق التي تبرز تاريخ وثقافة الوطن العربي والذي يواجه تحديات كبيرة لتعزيزه وترسيخه في ظل كل محاولات الطمس والتزوير والتشويه التي يتعرض لها.

وأكد المحمود أن هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف تسعى جاهدة إلى جمع وحفظ وإدارة الوثائق والأرشيف الخاص بإمارة الشارقة كما تعمل على تعزيز أواصر التعاون مع مختلف دور الوثائق والأرشيف المحلية والعربية والدولية لتحقيق أهدافها الإستراتيجية الرامية إلى حفظ ذاكرة الوطن وخدمة الأجيال القادمة، مثمناً جهودهم ومساعيهم في هذا المجال.

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