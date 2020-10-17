3 فوتوغرافيين يستعرضون تحديات التصوير

المصدر: الشارقة - البيان

أتاحت فعالية «الفن يجمعنا» التي أطلقتها مؤسسة (فن) المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات، الفرصة أمام هواة ومبتدئي التصوير للتعرف على الصعوبات التي يواجهها المصورون، وأهم التقنيات والحلول لها، خلال جلسة نقاشية حملت عنوان «تحديات المصورين»، أدارتها بلقيس صابر، مصورة وفنانة تشكيلية، وشارك فيها نخبة من المصورين الإماراتيين. المصور أحمد الزرعوني – مدير ومؤسس شركة كابجر، والمصورة علا اللوز والمصورة منى التميمي. وأكد المشاركون في الجلسة أهمية التصوير، في توثيق الأحداث، ودوره في تعريف المصور وإطلاعه على الثقافات الأخرى.

صعوبات محددة

وحول التحديات التي يواجهها المصور أكد أحمد الزرعوني أن مجال التصوير يواجه صعوبات محددة، شأنه شأن العديد من المجالات، لافتاً إلى أن التحديات قد تتعلق بالمكان، أو الإضاءة، أو المعدات، ولكن أكثرها أهمية يتعلق بمكان التصوير، خاصة إذا كان المصور من محترفي تصوير الشارع أو الطبيعة.

ونصح الزرعوني هواة التصوير والمبتدئين، بضرورة تطوير أنفسهم من خلال الاحتكاك بالمحترفين في هذا المجال، والتعرف على خبايا وأسرار الصور، قبل أن يفكر بالأدوات وجودتها باعتبارها متوفرة، لافتاً إلى أن جمال الصور يرتبط بحرفية المصور أولاً قبل أن يرتبط بجودة الكاميرا.

بدورها اتفقت علا اللوز التي تنظم جولات تصويرية جماعية، مع زميلها فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه المصورين، ونصحت المبتدئين بالبحث والانخراط مع الفرق التي تنظم جولات تصويرية، نظراً للمهارات والفرص التي تتيحها مثل هذه الجولات، لا سيما تلك التي تضم مزيجاً من الثقافات واللغات المختلفة، كونها تسهم في تبادل التجارب والخبرات، وتخلق أجواء تنافسية إيجابية.

توثيق اللحظات

من جانبها نصحت المصورة منى التميمي الراغبين في تعزيز مهاراتهم، وتوثيق اللحظات والأماكن والأشخاص، بالسفر في رحلات جماعية تضم فريقاً من الشغوفين بهذا الفن.

وأكدت التميمي أهمية الاستعداد الكامل للسفر من خلال معرفة ثقافة البلد، والاطلاع على الأماكن التي تعتبر بيئة مناسبة للتصوير لا سيما في مجال تصوير الطبيعة، والحياة البرية، والاتفاق مع مصور محلي يقود الفريق ويوجهه نحو أفضل الأماكن التي تلبي شغف التصوير بطريقة آمنة تخلو من المخاطر. واستعرضت مديرة الجلسة باقة من الصور للضيوف المشاركين. كما قدمت خبيرة التصوير آمنة حمد بن خلف ورشة عمل بعنوان أساسيات التصوير، وذكرت بن خلف أن الصورة الفوتوغرافية عبارة عن قصة لا يمكن أن تجذب الجمهور دون استكمال جميع عناصرها وأركانها.

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