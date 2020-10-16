فعاليات متنوعة مع ختام «عالم من الأزياء»

المصدر: دبي - البيان

تختتم، غداً السبت، الدورة 11 من الحدث السنوي «عالم من الأزياء»، بعد أن عادت إلى دبي هذا العام، لتقدم عدداً من الفعاليات الراقية والفنون الإبداعية والجوائز الملهمة، بالإضافة إلى الفعاليات الافتراضية الرائعة، والتي تشمل عدداً من أبرز الأسماء في صناعة الأزياء.

ويعد «عالم من الأزياء» محور حملة خريف وشتاء 2020، ويشكل أحد أبرز الأحداث على مستوى المنطقة، في ما يتعلق بأحدث صيحات الأزياء والفنون والثقافة، حيث يقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات، التي تشمل الأعمال الفنية، بالإضافة إلى جائزة المرأة العربية المرموقة.

ويقدم الحدث، اليوم، حفلاً خاصاً بالأطفال، يشمل العديد من العلامات التجارية مثل بربري وهارفي نيكولز، بالإضافة إلى فعالية افتراضية، تستضيفها خبيرة التجميل هدى قطان.

وتشارك الفنانة زينب الهاشمي غداً في جلسة أسئلة وأجوبة، وبالنسبة لنسخة هذا العام من «عالم من الأزياء»، قامت زينب بتحويل الردهة المركزية لمول الإمارات إلى مساحة فنية أنيقة، لتستوعب عملاً فنياً أبدعته بتكليف من سواروفسكي، ويتكون هذا العمل الفني من 33 شكلاً سداسياً رائعاً تعكس الإبداع الروحي وأسلوب التفكير المتجدد، بما يتماشى مع شعار «عالم من الأزياء» وهو «التطور».

جلسة رئيسية أخرى مليئة بالمعلومات والمرح مع المصمم الفرنسي كريستيان لوبوتان، وتستضيف الردهة أيضاً جداراً تفاعلياً، يسلط الضوء على أحدث توجهات مكياج العيون والشفاه.

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