13 كتاباً في قائمة جائزة اتصالات لكتاب الطفل

المصدر: الشارقة - البيان

يتنافس 13 كتاباً على الفوز بجائزة اتصالات لكتاب الطفل، التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين وترعاها شركة «اتصالات» بدورتها الـ 12، حيث سيُتوّج الفائزون عن فئاتها الست في حفل رسمي يعقد (عن بعد) خلال شهر نوفمبر المقبل.

ومن ضمن قائمة الكتب المشاركة كتاب «أقرب صديقين» للكاتبة رند عادل صابر، والرسامة بسمة حيدر، وكتاب «لقد اصطدت قمراً» للكاتبة أروى داود خميّس، ورسم إسراء حديري، وكتاب «ليالي شهرزيزي: حكاية داخل حكاية داخل حكاية» للكتابة هديل غنيم ورسم سحر عبد الله.

وعلى صعيد فئة أفضل نصّ يتنافس عليها أربعة كتب وهي: «أقرب صديقين» للمؤلفة رند عادل صابر، رسوم الفنانة بسمة حسام، وكتاب «أنا والوحش» للكاتبة عائشة عبد الله الحارثي، ورسم براء العاوور، كما ينافس كتاب «كلمات» للمؤلف جيكار خورشيد، إلى جانب كتاب ليالي شهرزيزي: حكاية داخل حكاية داخل حكاية، للمؤلفة هديل غنيم، والرسامة سحر عبد الله.

وينافس على جائزة أفضل إخراج كتاب «الطائرة الورقية» لمؤلفته نورهان نور، والرسام باولو دومنيكوني، وكتاب «سأكون على ما يرام» للمؤلفين الدكتور عصام اسمير، ولما عازر، رسوم الفنانة حنان قاعي، يرافقهم كتاب «عميقاً نحو قلبي» للمؤلف حسين المطوع، ورسم لينة نداف، إلى جانب كتاب «ليالي شهرزيزي: حكاية داخل حكاية داخل حكاية، للمؤلفة هديل غنيم، والرسامة سحر عبد الله. وضمن فئة أفضل رسوم يتنافس كتاب «أجنحة طائرتي» للكاتبة رجاء ملاح، ورسوم أمير علايي، وكتاب «أنا والوحش»، للمؤلفة عائشة عبد الله الحارثي.

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