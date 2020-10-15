«الفنانين الناشئين 2020» تعلن الفائزين بجوائزها في دبي

المصدر: دبي - البيان

كشف كل من «معرض فنون العالم دبي»، إحدى أبرز الفعاليات الفنية في المنطقة، والمتخصصة بتقديم الأعمال الفنية بأسعار مناسبة، وفنادق «روڤ»، شريك الضيافة الرسمي للمعرض، عن اسم الفائز بالنسخة الثانية من جائزة الفنانين الناشئين، وذلك عقب اختتام الفعالية في مركز دبي التجاري العالمي يوم 10 من أكتوبر 2020. وحازت شروتيكا جوسافي، المقيمة في دبي منذ 2011، التي وقع عليها اختيار لجنة التحكيم، على مساحة مجانية لعرض تُحفتها الفنية «فيرات روبا» ضمن معرض فنون العالم دبي 2021.

وفي سياق تعليقها على الجائزة، قالت جوسافي: «إنّ هذا شرف عظيم بالنسبة لي، وأشعر بالامتنان الشديد حيال حصولي على هذه الفرصة. لطالما شكّلت الأساطير والقصص القديمة، التي توارثتها الأجيال مصدر إلهام كبيراً بالنسبة لي، ولذا أردت إضفاء الطابع المعاصر عليها من أجل معرضي المستقل، الذي أنوي تنظيمه العام المقبل.

ومن جهة أخرى، كُنت أعمل على مشروع يتعلق ببقايا الأطعمة، وأود البناء على هذه الفكرة، وأتطلع لمعرفة المسار الذي سيتخذه المشروع لاحقاً». وكانت شروتيكا واحدة من أكثر من 500 فنان شاركوا في منافسات هذا العام، والتي تولت مهمة التحكيم فيها لجنة خاصة بمعرض فنون العالم دبي مكونة من القيّمة الفنية للمعرض بيترا كالتنباخ، وربيعة نعيم، وفريق من فنادق «روڤ». من جانبه، قال بول بريدجر، من فنادق «روڤ»: «شهدت نسخة هذا العام من جائزة الفنانين الناشئين مشاركة مجموعة من المواهب المتميّزة للغاية، بينما عكس المستوى العام للوحات المشاركة نجاح المبادرة.

ومن خلال هذه المبادرات المبدعة، ومن بنيها شراكتنا القائمة مع معرض فنون العالم دبي، سنكون قادرين على تزويد الفنانين المحليين الناشئين بمجموعة من الفرص القيّمة لعرض أعمالهم. ونأمل بذلك أن نُسهم في دعم المزيد من المواهب الفنية داخل مجتمعنا، وإلهام الأجيال القادمة من الفنانين المحليين للسعي وراء شغفهم الإبداعي».

وبدورها، صرّحت كالتنباخ: «تميّز العمل الفني الخاص بشروتيكا بنمطه الفريد والمُبتكر، فضلاً عن أصالة فكرته وأسلوب استخدام الألوان فيه. وبعد وصولها إلى قائمة المراكز العشرين الأولى في نسخة العام الماضي، استمرت شروتيكا في إبهاري بتفانيها والمثابرة في عملها، وأتطلع لرؤية العمل الذي ستُشارك به في معرض فنون العالم دبي 2021».

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