الزعيم عادل إمام ينعى محمود ياسين بكلمات مؤثرة

المصدر: البيان - أحمد قوجة

نعى الفنان المصري عادل إمام الفنان الراحل محمود ياسين بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي في انستغرام، ونشر الزعيم صورتين للقاء جمعه بالفنان الراحل في إحدى المناسبات التي يبدو بأنها ليست بعيدة.

ووصف إمام محمود ياسين بالفنان الكبير، وقال يرثيه: "البقاء لله الفنان الكبير محمود ياسين خالص العزاء للأسرة الكريمة".

ودعا إمام لياسين بالرحمة والمغفرة وقال: "اللهم اغفر له ارحمه وأدخله في جناتك وصبر أهله".

وكان الفنان المصري القدير محمود ياسين قد انتقل إلى رحمة ربه صباح اليوم عن عمر ناهز 79 عاماً.

ونعى نجل الفنان محمود ياسين والده عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، طالبا من الجميع الدعاء لوالده الفنان محمود ياسين الذي رحل بعد صراع مع المرض مخلفاً تاريخاً طويلا من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة.

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