ياس ووتروورلد أبوظبي تعيد «ليالي الأضواء»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت ياس ووتروورلد أبوظبي عن عودة فعالية «ليالي الأضواء» لتقدم لضيوفها وعشاق المغامرات مزيجاً من الموسيقى والأضواء المبهرة أيام الجمعة 16، و23، و30 أكتوبر من الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 10 ليلاً.

ودعت ياس ووتروورلد أبوظبي ضيوفها لقضاء أجمل الأوقات خلال هذه الفعالية التي ستتحول خلالها مدينة الألعاب المائية إلى عالم من الأضواء الأخاذة، والاسترخاء على العوامات المُضاءة بالنيون في بحيرة «أمواج»، والاستمتاع بمنظر غروب الشمس الساحر.

وتستقبل فعالية «ليالي الأضواء» ضيوفها بأجمل الأجواء الاحتفالية والفعاليات المميزة كالحفل الموسيقي «الصامت» الذي يُنظم باستخدام سماعات لاسلكية مُضيئة تمكن الضيوف من الاستماع بأنغام الموسيقى المفضلة لديهم في أجواء رائعة مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة. كما سيكون الضيوف على موعد مع لوحة فنية راقصة ستقدمها فرقة «سبلاش سكواد» عند بحيرة أمواج.

وسيتمكن الضيوف من قضاء أمسيات حافلة بالمرح والتشويق والمغامرات المائية مع أكثر من 40 لعبة ومنزلقة مائية ومرفقاً ترفيهياً، والتي ستبدو ياس ووتروورلد خلالها كلوحة فنية تتألق بالأضواء المنتشرة في أرجاء المكان. وللمزيد من أجواء الفرح والسعادة، سيتمكن الضيوف من تذوق أشهى أصناف المثلجات والمشروبات الباردة المُضاءة بالنيون.

ويجب على جميع الضيوف الراغبين بزيارة ياس ووتروورلد أبوظبي الحجز الإلكتروني المسبق للتذاكر بمن في ذلك حاملو بطاقة الدخول السنوية، وذلك بهدف الالتزام بالسعة التشغيلية. ودعت ياس ووتروورلد أبوظبي الضيوف إلى التقيد بإجراءات الصحة والسلامة من خلال ارتداء الكمامات خلال التجول بين المرافق والألعاب، والالتزام بالتباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة، وتعقيم اليدين بانتظام، واستخدام حلول الدفع الإلكترونية في جميع المنافذ.

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