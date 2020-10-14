عبد الله محمد أبو خلف بطل تحدي القراءة العربي في الأردن

المصدر: دبي - البيان

توّج تحدّي القراءة العربي في دورته الخامسة الطالب عبد الله محمد مراد عبد الحميد أبو خلف بطلاً للتحدي على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، من بين مليون ونصف المليون طالب وطالبة من 3433 مدرسة شاركوا في التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية، والتي شارك فيها 21 مليون طالب على مستوى الوطن العربي.

وتم إعلان عبد الله محمد مراد عبد الحميد أبو خلف من مدرسة الهدى المحمدي بطلاً لتحدي القراءة العربي في دورته الخامسة على مستوى الأردن، وذلك خلال الفعالية الرقمية في الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي بالمملكة، والتي شارك فيها عن بُعد الدكتور تيسير النعيمي، وزير التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومنى الكندي، أمين عام مبادرة تحدي القراءة العربي، وعدد من المسؤولين والتربويين القائمين على المبادرة.

وكانت التصفيات النهائية انطلقت في شهر أغسطس الماضي على مستوى المملكة وشملت 485 متنافساً نهائياً تأهل منهم عشرة أوائل، حتى اختارت لجان التحكيم الفائز على المستوى الوطني لدورة هذا العام.

كما فاز بلقب المشرف المتميز الأستاذ فخري المياس. وحازت مدرسة الحصاد التربوي بمحافظة عمان على لقب المدرسة المتميزة في الدورة الخامسة من تحدي القراءة العربي، الذي تنظمه «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ويشارك فيه هذا العام طلاب من 52 دولة حول العالم.

دورة استثنائية

واعتمدت هذه الدورة، التي تعد الأكبر من نوعها في تاريخ تحدي القراءة العربي بفعل مشاركة 21 مليون طالب وطالبة فيها من مختلف أنحاء العالم، على التكنولوجيا والأدوات الرقمية بشكل مكثف، بما في ذلك توفير المواد القرائية للطلبة رقمياً، وإتاحة تلخيص الكتب التي طالعها المشاركون عبر ملفات إلكترونية، بالإضافة إلى توفير منظومة إشراف رقمية أتاحت للمشرفين متابعة أداء الطلبة في التحدي، فضلاً عن عقد لجان تحكيم المبادرة التصفيات بمراحلها المختلفة افتراضياً.

العشرة الأوائل

وإلى جانب الفائز الأول على مستوى الأردن، ضمت قائمة العشرة الأوائل الذين تميزوا في تحدي القراءة العربي في دورته الخامسة على مستوى المملكة كلاً من عبد الله أحمد محمد ناصر من مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز، وفايز محمد فايز الزيدات من مدرسة الحصاد التربوي، وجنى مراد عبد الرحمن الشوابكة من مدرسة صفية بنت عبد المطلب.

وتقى أشرف إبراهيم أبو حمدة من مدرسة الأندلس الثانوية للبنات، وعمر فاروق عبد الكريم الجراح من مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز، وميس عمر حسني محمد من مدرسة صافوط الأساسية المختلطة، وسارة عمر عبد العزيز عبد ربه من مدرسة جمانة بنت أبي طالب، وشيم أيمن دوجان الجنيدي من مدرسة حليمة السعدية الثانوية للبنات، وليان لؤي سليم عودة من مدرسة أبو الزيغان الثانوية للبنات.

التحدي فرصة

في هذا الخصوص، قال سعيد العطر، الأمين العام المساعد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: «خلال أقل من خمسة أعوام من إطلاقه من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نجح تحدي القراءة العربي في أن يكون أكبر حراك قرائي في الشرق الأوسط وهو ما ترجم من خلال مشاركة أكثر من 21 مليون طالب وطالبة من مختلف أنحاء العالم العربي ومن دول المهجر، واجدين في هذه المبادرة الثقافية بوابة معرفية، تفتح لهم أبواب المستقبل».

وأضاف قائلاً: «رغم تداعيات «كوفيد 19» التي أثرت بشكل مباشر على المنظومة التعليمية في الوطن العربي والعالم ككل، وهو ما انعكس على كافة الأنشطة الأخرى اللاصفية، فإن تحدي القراءة العربي ظل محافظاً على ذات الزخم، وسط المشاركة الكبيرة للطلبة العرب في الدورة الخامسة من المبادرة القراءة الأكبر من نوعها عربياً».

لافتاً إلى أن «القراءة التثقيفية والمعرفية نجت والحمد لله من مخالب فيروس كورونا.. والسعي للمعرفة انتصر على الوباء، والعديد من قصص الطلبة التي تابعناها خلال الشهور الماضية أظهرت كيف أن الكتاب كان أحد العوامل التي ساعدتهم في التغلب على هذه الأزمة، نفسياً ومعنوياً».

وأكد العطر أن «مشروع تحدي القراءة العربي أثبت أن لدينا شباباً قادرين على استيعاب وهضم كل أنواع المعارف والأفكار، معيدين الاعتبار لأمة اقرأ».

وأشار العطر إلى أن «تحدي القراء العربي جزء من سلسلة مبادرات ثقافية ومعرفية عدة جعلت الإمارات منارة إشعاع ثقافي في المنطقة تسعى إلى بناء وعي أبناء وبنات الوطن العربي وتوجيهه لما يخدم قضايا أمتنا ويسهم في بناء مجتمعاتنا وتمكينها».

لغة الضاد

ومن جانبه قال الدكتور تيسير النعيمي، وزير التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية: «جاء مشروع تحدي القراءة العربي؛ إحدى مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، منسجماً في خطته مع مبادرة ولي العهد الأمير حسين، مبادرة «ض»، التي تؤكد على الاعتزاز باللغة العربية والحث على القراءة وزيادة الحصيلة اللغوية عند الطلبة.

ولفت إلى أن المبادرة في عامها الخامس سارت بخطى مستقرة وبوتيرة متنامية، حيث شارك لهذا العام 1,524211 طالباً وطالبة، قرأ كل منهم ما لا يقل عن ثلاثين كتاباً.

وحول تبنّي التقنيات الرقمية والافتراضية للمرة الأولى من نوعها في تنفيذ هذه الدورة من تحدي القراءة العربي، قال:»حرص المعنيون في الوزارة على تنفيذ المسابقة عبر تقنية الفيديو كما تم التقييم باستخدام النماذج الإلكترونية التي أعدّت خصيصاً لهذه المسابقة باستخدام الأجهزة اللوحية".

وأعرب النعيمي عن اعتزازه بكل القائمين على هذا العمل ابتداءً من إدارة النشاطات التربوية في الوزارة وصولاً للميسرين في الميدان، مؤكداً أنَّ جهودهم وسعيهم الدؤوب لتقديم الأفضل للأجيال الصاعدة سيُمكن من دخول الزمن القادم بكل ما فيه من تحديات، شاكراً الطلبة الذين أبدعوا وتميزوا في مشاركاتهم في تحدي القراءة العربي.

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