«ذا بوهيميانز» تعيد إبداع «كوين» عبر دبي أوبرا

المصدر: (دبي - البيان)

تستضيف دبي أوبرا في 19 نوفمبر المقبل، حفلاً غنائياً مميزاً تحيي فيه فرقة «ذا بوهيميانز» العالمية مجموعة من أروع أغاني فرقة الروك الإنجليزية الشهيرة «كوين»، وتستحضر إلى أذهان عشاق الموسيقى أمجاد النجم العالمي الراحل فريدي ميركوري وفرقته الأسطورية.

بدأت «ذا بوهيميانز»، التي توصف غالباً بأنها «الفرقة الأكثر تميزاً في إحياء تراث كوين»، بتكريم إرث فرقة موسيقى الروك الأكثر تألقاً على المسارح منذ عام 1996، حيث كانت تتمتع بشعبية واسعة لدى محبي الموسيقى في جميع أنحاء العالم.

وبفضل شخصيته المتمردة وتصرفاته الجريئة على المسرح، يتمتع عازف البيانو والمغني الرئيسي لفرقة «ذا بوهيميانز» روب كومبر بالسمات المثلى لتجسيد دور المغني الأسطوري فريدي ميركوري مع امتلاكه المظهر والشخصية المسرحية الأنسب لذلك. ويعتلي المسرح إلى جانب كومبر أعضاء فرقته المبدعين بمن فيهم كريستـوفر جريجوري الذي يعزف على الجيتار الكهربائي ببراعة تضاهي أداء برايان ماي. وكان اهتمام الفرقة بأدق التفاصيل عاملاً جوهرياً في نجاحها المذهل.

حصدت «كوين» إعجاب الملايين من عشاق الموسيقى على مدار أكثر من 40 عاماً، حيث نجحت الفرقة بانتزاع المراتب الأولى عالمياً لـ18 ألبوماً موسيقياً، و18 أغنية منفردة، و10 أقراص «دي في دي»، كما حققت ألبوماتها مبيعات قياسية.

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