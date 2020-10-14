«عالم من الأزياء 2020» ينطلق في «مول الإمارات»

المصدر: (دبي - البيان)

انطلقت، أمس، في «مول الإمارات»، فعالية «عالم من الأزياء 2020»، والتي تستمر حتى 17 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع وصول أحدث مجموعات أزياء خريف وشتاء 2020، لتجمع بين الموضة والجمال والفن في مكان واحد.

وتقدم فعالية «عالم من الأزياء 2020»، احتفالية متألقة في عالم الأناقة وتصميم الأزياء الراقية. ويجمع هذا الحدث، الذي يستمر على مدار خمسة أيام، أسماء بارزة في مجال الموضة، وأهم العلامات التجارية، وأشهر الشخصيات المؤثرة، لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات، وتطورات صناعة الموضة والأزياء.

وتقدم هذه الفعالية، التي تلتزم بإرشادات وإجراءات التباعد الاجتماعي، مجموعة من التجارب والخبرات، تشمل الموسيقى الفنية Artsy Music، ومقاطع فيديو عن الموضة والأزياء، وجلسات حوارية مباشرة، تتضمن أسئلة وأجوبة مع أبرز خبراء الموضة. ويندرج هذا الحدث، في إطار الأنشطة والتجارب والفعاليات التي قام بإعدادها فريق التحرير، وخبراء الموضة في مجلة «هاربرز بازار».

وسيتم عرض فيلم «عالم من الأزياء في مول الإمارات»، الذي يُوثق مراحل تحول المركز التجاري إلى مسرحٍ كبير فريد من نوعه، مخصص لعرض الأزياء، وذلك بعد انتهاء ساعات العمل. تحت عنوان «ليلة في المركز التسوق»، يستعرض هذا الإنتاج المميز، العلاقة بين الأزياء والموسيقى، حيث يضم أبرز شخصيات الموضة وعارضات الأزياء، ومجموعة من أبرز الوجوه النسائية العربية، اللاتي يتألقن من خلال مجموعة مختارة من تشكيلات خريف وشتاء 2020.

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