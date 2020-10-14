لطيفة بنت محمد: فخورون بتقديم «معرض الخريجين» إلى العالم من دبي

المصدر: دبي - البيان

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، وعضو «مجلس دبي»، أهمية معرض الخريجين العالميين، إحدى فعاليات أسبوع دبي للتصميم، في فتح باب الفرص أمام المواهب من الخريجين لعرض أفكارهم وأعمالهم المبتكرة.

ودعت سموها القطاعين العام والخاص للمشاركة في نسخة هذا العام من المعرض، واستكشاف أوجه التعاون والرعاية للمشاريع والأفكار المبتكرة، التي يطرحها المعرض الذي تشارك فيه جامعات دولية وإقليمية، ويقام في دبي تحت رعاية سموها، ضمن أسبوع دبي للتصميم في نسخته السادسة في الفترة من 9 ـ 14 نوفمبر 2020، بالتعاون مع حي دبي للتصميم وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي وشركة «آ.ر.م. القابضة».

وقالت سموها في تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «على مدى السنوات الست الماضية تابعت عن كثب إطلاق وتطوير عدد من المشاريع ذات الأثر الاجتماعي من أكثر من 300 جامعة دولية وإقليمية عبر منصة معرض الخريجين العالميين، إحدى فعاليات أسبوع دبي للتصميم، والذي يفتح باب الفرص أمام المواهب من الخريجين لعرض أفكارهم وأعمالهم المبتكرة».

وأضافت سموها في تغريدة تالية: «لقد حظيت نسخة هذا العام بإقبال كبير، إذ تجاوز عدد طلبات المشاركة 1600 طلب من 270 جامعة في 60 دولة، وكل ذلك كان عبر المنصة الرقمية الجديدة للمعرض. تمتلك هذه الحلول المبتكرة القدرة على تحويل حياتنا للأفضل، بالإضافة إلى بلورة مستقبل عالمنا، خاصة خلال التحديات التي نعيشها اليوم».

وختمت سموها في تغريدة ثالثة: «فخورون بتقديم مثل هذه المبادرة الفعالة إلى العالم من مقرها في دبي، وندعو كلاً من القطاعين العام والخاص للمشاركة في نسخة هذا العام للمعرض، واستكشاف أوجه التعاون أو الرعاية لهذه المشاريع والأفكار المبتكرة».

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