نادي كتب «الإمارات للآداب» يستضيف دوشي

المصدر: (دبي - البيان)

تستضيف مؤسسة الإمارات للآداب، الكاتبة أفني دوشي، في حلقة خاصة على مدونة «نادي كتب بلا حدود» الصوتية، التي ترشحت للقائمة النهائية لجائزة بوكر للرواية، لتتنافس مع هيلاري مانتل وآن تايلر.

أما عن رواية أفني، فهي تتناول العلاقة المشحونة بين أم وابنتها، في ظل ما تعاني منه الأم من الخَرَف، وتدور أحداث الرواية، التي حققت نجاحاً منقطع النظير، في الهند، وفي زماننا المعاصر. تتوفر المدونة باللغة الإنجليزية.

ردة فعل

وسوف تحدثنا الكاتبة أفني، عن ردة فعل والدتها على الرواية، وعن سبب عدم إخبارها لزوجها، على الفور، عن ترشحها ضمن القائمة النهائية لأفضل جائزة أدبية في العالم الناطق بالإنجليزية، وكذلك ستتحدث عن مسيرتها في عالم الكتابة، والتحديات التي واجهتها في رحلتها الطويلة في درب النجاح، وستقدم بعض النصائح للكتّاب الطموحين، الذين يتطلعون للتقدم في عالم النشر.

مدونة صوتية

ومن الجدير ذكره، أن المدونة الصوتية «نادي كتب بلا حدود»، تقدم حلقة جديدة كل أسبوعين، تستعرض فيها مؤسسة الإمارات للآداب، توصيات الكتب، كما تستضيف خلالها العديد من الضيوف، ليحدثونا حول مواضيع حيوية، في مجالات الأدب الكلاسيكي والمعاصر والشعر والإبداع في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وقد شملت مبادرات عبر الإنترنت التي أطلقتها المؤسسة منذ تدابير الإغلاق، «سلسلة الحوارات الأدبية عبر الحدود» التي حققت نجاحاً منقطع النظير. وقد نظمت المؤسسة أول ندوة عبر الإنترنت لمديري المهرجانات الأدبية، نيابة عن الرابطة العالمية للمهرجانات الأدبية، التي تضمنت جلسة نقاش قد اشترك فيها أكثر من 80 من مديري المهرجانات الأدبية والثقافية من جميع أنحاء العالم.

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