علي الخوّار يطل على جمهور «حكايتي» الليلة

المصدر: الشارقة - البيان

في إطلالة استثنائية، يستضيف البرنامج الحواري الجديد «حكايتي» الذي يبث على تلفزيون الشارقة التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، شاعر الوطن، علي الخوار ليعرّف المشاهدين على كنوز وحكايات لم يتطرق لها من قبل، سيرافقه في سردها الإعلامي حسن يعقوب المنصوري مقدّم البرنامج، الذي سيقف عن كثب على أهم المحطات التي شكّلت مسيرة الشاعر.

وسيكون الجمهور الليلة في تمام الساعة 10 مساءً على موعد مع تفاصيل خاصة من حياة الخوّار الشعرية والإبداعية، حيث سيتحدث عن أول لقاء جمعه مع المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأثره على نفسه ووجدانه، فيما سيكشف ولأول مرة عن سرّ تأليفه لقصيدة «أنا جندي» الشهيرة، وسيتحدث عن ديوانه الشعري «هلوسات 2020» وغيرها الكثير من المحطات المضيئة في مسيرته.

وسيتعرّف المشاهدون على الثقة التي مُنحت للخوار ليكون مشرفاً على القصائد المغناة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كما سيستمعون لشهادات حيّة لعدد من أصدقاء الشاعر أمثال محمد المرزوقي، والإعلامي محمود يوسف، إضافة إلى عرض صورٍ نادرة عن طفولة الخوار تبرز ملامح من حياته، وعشقه لكرة القدم ونادي العين.

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