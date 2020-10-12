محمد إبراهيم: مشاركتي في بينالي البندقية مسؤولية كبيرة

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

أوضح الفنان محمد أحمد إبراهيم، أن تمثيله لدولة الإمارات في بينالي البندقية لعام 2022، تشريف وتكليف ومسؤولية كبيرة. وأوضح في حديثه لـ «البيان»: خلال البينالي ستعرض أعمالي للعالم كله، وبهذا أنا لا أمثل نفسي، وإنما أمثل مجتمع الإمارات ككل، ومن هنا، تأتي أهمية هذه المشاركة. وأضاف: بدأت بالنسبة لي مرحلة البينالي، وفرغت نفسي من أيام بشكل كلي لتلك المرحلة.

وتتولى مايا أليسون، المدير التنفيذي لرواق الفن، رئيس القيمين في جامعة نيويورك أبوظبي، مهمة الإشراف والتقييم الفني على معرض الجناح الوطني لدولة الإمارات، المقام ضمن فعاليات بينالي 2022. عن هذا، قال الفنان محمد أحمد إبراهيم، الذي يعد واحداً من أبرز الفنانين التجريبيين في الدولة: قبل الإعلان عن مشاركتي، بدأت التحضيرات مع أليسون، ومع أنجيلا مجلي المدير التنفيذي لدي مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، ووضعنا خطوطاً عريضة، من أجل العمل على الموضوعات. وأضاف: ستكون عناصر البيئة المحلية موجودة ضمن الأفكار المطروحة، من خلال الشكل والمواد الخام.

طرح مختلف

وأوضح إبراهيم، الذي يعمل في مجال الفن منذ أكثر من 30 سنة: كان في حياتي العديد من الانكسارات والإحباطات، وهي التي ساعدتني على المضي قدماً، وعلى إنتاج المزيد من الأعمال. وأضاف: كان هناك إحباط من الفنانين، لأن طرحي كان مختلفاً عن السائد، وهو ما أنتج عندي نوعاً من المقاومة، تجلت بالأعمال المقدمة.

في عام 1986، التقى محمد أحمد إبراهيم بالفنان الراحل حسن شريف، وهو ما ألقى بظلاله على تجربته الفنية. عن هذا قال: بدا ذلك اللقاء، وكأن أحدنا وجد الآخر الذي يشبهه، وهو ما أشعرني بأني لست وحيداً في هذا المجتمع الفني. وأضاف: في تلك السنوات، لم تكن فكرة الفن متبلورة في المجتمع، ولذلك منحني لقائي به، الثقة بأني أمشي بالطريق الصحيح، من خلال وجهات نظره التي كانت قريبة مني.

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