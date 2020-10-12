مركز راشد لأصحاب الهمم يشارك في «سبيدي كومكس» الافتراضي

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز راشد لأصحاب الهمم عن مشاركته في المعرض «سبيدي كوميكس كون» الافتراضي، الذي تنظمه مجموعة «سبيدي»، حيث جاءت هذه المشاركة تتويجاً لاتفاقية الشراكة، التي وقعتها مريم عثمان، المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم، وراشد الفاروق، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سبيدي»، والدكتورة شريفة عبد القادر عبيد علي، المديرة العامة وصاحبة مجموعة «سبيدي»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، وفي الوقت نفسه، تلقى المركز لوحة فنية نادرة من تصميم الفنان بوب ليتون، مبتكر شخصية «ايرون مان»، ليكون المركز حاضناً لهذه اللوحة التي يوجد منها فقط 99 لوحة حول العالم.

وأكدت إدارة مركز راشد لأصحاب الهمم أن مشاركته في المعرض تأتي في إطار دعم أصحاب الهمم، وفتح المجال أمامهم لدخول الساحة الفنية والسينمائية، حيث تمثل هذه المشاركة الخطوة الأولى للمركز في شراكة طويلة المدى مع مجموعة «سبيدي»، وذكرت الإدارة أن المعرض الذي سيعقد عبر الإنترنت، سيجمع نخبة من الفنانين العالميين ومن بينهم توم ويلينغ وبراندون روث والممثل كيفن كونروي.

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