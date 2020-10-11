حـوارات d3 تناقش آفاق فنون الإضاءة

المصدر: (دبي - البيان)

أكد مشاركون في ندوة فن الإضاءة، ضمن حوارات d3 «حي دبي للتصميم» تفرد وخصوصية سوق الإضاءة في دبي، والإمارات بشكل عام، كونها من الأسرع نمواً في العالم، وتعيش تغيرات متسارعة مقارنة بأي أسواق أخرى في العالم.

وأدار الحوار براتوش ساروب، رئيس قسم البرمجة في «داون تاون ديزاين»، وشارك بها كارلوتي فيردي المدير الإقليمي في شركة «آرت ميدي ميدل ايست»، وآنيشكا زافادوفا كبيرة المصممين في «بريكيوسا»، وفاديم هورنا المدير العام الإقليمي في الشرق الأوسط وروسيا بشركة «لاسفيت ميدل إيست».

وبدأت النقاشات بسؤال عن دوافع المصممين للإبداع في مجال الإضاءة، وقيمة الابتكار وضرورته للارتقاء بمخرجات الصناعة، والمحافظة على أعلى المعايير الفنية وتطويرها، عبر دمج العناصر التراثية في ثقافات الشعوب المختلفة مع التكنولوجيا، ثم تطرق الحوار للتغير في أذواق المستهلكين بالمنطقة، واستعرض المتحدثون تجاربهم المهنية الشخصية وتجارب شركاتهم، التي يعمل بعضها في المنطقة منذ عقود، وتطرقوا إلى تغيرات الطلب على أنواع الإضاءة المختلفة من المعاصرة إلى التجريبية والكلاسيكية.

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