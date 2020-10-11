«كريك بلاي».. فضاءات نابضة بالحياة في دبي

المصدر: إعداد: نهى حوا

يطل مشروع جديد في دبي ذات التصاميم العمرانية الفريدة المتميزة، وهو عبارة عن قرية للترفيه مع ملاعب أطفال بتصاميم هندسية جريئة براقة، تمنح المارة، صغاراً وكباراً، مساحة عامة للتنزه والاستكشاف. مشروع «كريك بلاي» سيحول مساحات في مدينة دبي إلى ملاعب مليئة بالألوان من تصميم استوديو «100 آرتشيتكتس»، المعروف باستكشافه الحدود ما بين الترفيه والتسويق، والذي تزين تصاميمه أكبر مدن الصين ومركزها التجاري والمالي، مدينة شانغهاي.

وقد أفاد موقع الاستوديو الذي يقع مقره في الصين، بأن مشروع «كريك بلاي» عالمي المستوى في ميناء خور دبي، يعد نقطة مثيرة جديدة في مدينة دبي، وأحدث مشروع طموح صديق للمشاة في المدينة بمساحات للترفيه والمتعة وأماكن عامة نشطة يمكن السير فيها واستكشافها.

وأفاد الاستوديو بأنه في سبيل تعزيز تجربة المجال العام للمقيمين والزوار، اعتمد دخولاً محفزاً دائماً للترفيه، قام بتطويره بطريقة خطية بطول 350 متراً على كورنيش الواجهة البحرية. أما المفهوم وراء التصميم، فينظر إليه أنه قرية للترفيه، تتجلى كمشهد مسرحي لافت للنظر لإسعاد الأطفال والكبار على حد سواء، عن طريق إضافة القليل من الألوان والمرح على طول المتنزه المتعرج. وأشار الاستوديو إلى أن منطقة التدخل كانت طويلة جداً لدرجة أن الاستوديو قرر تقسيمها إلى 7 نقاط من النشاط موزعة بالتساوي على طول المشروع.

من جهته، أشار موقع شركة «إعمار آرت» إلى أن مشروع قرية الترفيه على الواجهة البحرية يستوحى من العمارة المحلية في دبي، حيث تمثل كل نقطة من العقد المختلفة إمارة من الإمارات السبع في دولة الإمارات.

وفي سياق ذلك، نشرت مجلة «كولوسال» الفنية بعضاً من تصاميم الاستوديو في شانغهاي، وهو المعروف بتصميمه كل هيكل عام حول موضوع ما، سواء نافورة ماء هائلة تم استكمالها بموجات أو قلعة مضاءة بأنفاق داخلية وغيره، مع ألوان مبعثرة ومعدات كالأراجيح والمزحلقات، وهياكل شاهقة تؤطر المنطقة، وغيرها.

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