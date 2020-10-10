حسين الجسمي: لـ "مصر" .. فوق الحب حب

المصدر: دبي ـ غسان خروب

"لكم في قلبي فوق الحب حب"، هكذا خاطب الفنان الإماراتي حسين الجسمي جمهوره المصري والعربي، وهو الذي حط رحاله، اول من أمس، في مدينة الجلالة بالعين السخنة المصرية، ليشارك مصر احتفالاتها بالذكرى الـ 47 لانتصارها في حرب أكتوبر 1973، الجسمي حلق عالياً في فضاء مدينة الجلالة، مصطحباً معه جمهوره الذي تمايل على وقع إيقاع اغنياته، ليجسد على المسرح كلمات أغنيته "سنة الحياة"، التي أتبعها بـ "ستة الصبح"، وكذلك "بشرة خير" تلك الأغنية التي كتبت خصيصاً للجمهور المصري، بينما عبر الجسمي بـ "البنط العريض" عن مدى حبه لبلاد الكنانة، حيث كانت هذه الأغنية مسك ختام الحفل.

"تشرفت بالغناء في حبيبتي مصر باحتفالات نصر أكتوبر، ممثلاً دولتي الحبيبة الامارات وخليجي الغالي والوطن العربي الحبيب"، بذلك غرد "الجبل" على تويتر من "بلاد الكنانة" التي طالما عبر عن حبه لها وقربه منها، وأضاف في واحدة أخرى: "احتفلنا مع أحبابنا المصريين بكل حب وفرح وغنّيا سويّاً في عشق مصر وانتصارات أكتوبر العظيمة .. وتبادلنا المحبة كعادتنا أنا وحبيبتي مصر".

قائمة أغنيات "الجبل" في الحفل بدت طويلة، ولم تخلو من الأغنيات الوطنية التي شحذ من خلالها عزيمة المصريين، الذين رددوا معه كلمات أغنية "يا أغلى إسم في الوجود"، وأيضاً "أجدع ناس" و"تسلم ايدينك"، حيث أهدى من خلالها الحب إلى مصر، وكان الجسمي قد أعرب عن سعادته بالمشاركة في الاحتفالات السنوية. وقال: "كل سنة ومصر والشعب العربي بألف خير، اليوم نحتفل بعيد النصر والكرامة"، مضيفاً: "شعب الإمارات ومصر يحتفلون مع بعضهم البعض بمرور 47 عاماً على انتصارات أكتوبر"، متمنياً أن تكون الإمارات ومصر والوطن العربي أجمع دائماً في احتفالات وانتصارات". العلاقة بين الجسمي ومصر عميقة، فهو أحد أبرز نجوم الخليج الذين يعشقهم الجمهور المصري، ويصف الجسمي ذلك بقوله: " نبضات قلبي دائماً تتسارع كلما وصلت مصر أو عندما أكون فيها حيث أشعر بالأمان، ويفيض قلبي بالفرح والسعادة عندما أكون بين أهلي والشعب المصري القريب من قلبي".

عن حفل الجسمي، سفير النوايا الحسنة فوق العادة، لم يغب نجوم مصر، حيث شارك فيه ثلة منهم وعلى رأسهم حكيم، ومحمود العسيلي، وخالد سليم ومصطفى عجاج، وقدم كل واحد منهم وصلة غنائية، في وقت شهدوا جميعاً إطلاق أوبريت "مصر حكاية" الذي شارك في تقديمه مجموعة من نجوم مصر، وهم: الفنان محمد فؤاد، ومدحت صالح، ووائل جسار، وهشام عباس، ودياب، وأمينة، ومي سليم، وياسمين على، وحسن شاكوش.

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