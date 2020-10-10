يعزف إيقاعات «تيك توك» مـن مـرآب منزل

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

تمر على أسماعنا إيقاعات وألحان موسيقية عدة دون معرفة مبدعيها الأصليين، ومن بين النغمات التي اشتهرت في الآونة الأخيرة موسيقى على منصة «تيك توك» الاجتماعية التفاعلية، تعود لفنان شاب يدعى ريكي، الذي يتعرف عليه جمهوره أكثر عبر أعماله ونوتاته جاهلين من يكون كشخص حقيقي على الأرض.

أحد أكبر صانعي النجاح في عام 2020 على «تيك توك» يرجع إليه الفضل في إدراج عدد كبير من الإيقاعات على التطبيق الشهير مثل «ذا جكن وينغ بيت»، «ذا دايس»، «ذا بوت بيت»، ومؤخراً «ذا بانجو بيت».

وبحسب مقابلة أجريت مع الفنان عبر موقع «ذا فيرج» التقني، يبث ريكي (22 عاماً) أنغامه وأعماله التي يؤلفها للمنصة من مرآب منزل والديه، علماً بأن ريكي (ليس اسمه الحقيقي) كان يعزف الموسيقى منذ كان عمره 14 عاماً، وقبل أن ينتقل لمنصة «تيك توك» مكتسحة الشعبية، كان يؤلف موسيقى الراب القصيرة التي يدور موضوعها حول التكنولوجيا الحديثة، وذلك لمواقع مثل Venmo وLinkedIn.

لدي ريكي حالياً 1.5 مليون مستمع شهرياً على تطبيق Spotify كما أنه قد تم استخدام إيقاعاته لتكون أساس أكثر من 20 مليون مقطع فيديو على TikTok، أحرز بعضها عشرات الملايين من المشاهدات الخاصة. قائلاً ريكي: «إنه التطبيق الترفيهي الأول ولدي أكثر الأصوات انتشاراً عليه».

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