الشاعرة لويز غلوك تفوز بجائزة نوبل للآداب 2020

المصدر: استوكهولم - أ ف ب

نالت الشاعرة الأمريكية لويز غلوك (77 عاماً) أمس الخميس جائزة نوبل للآداب العريقة في خطوة مفاجئة تتوج نتاجها الذي باشرته في نهاية الستينات، على ما أعلنت الأكاديمية السويدية المانحة للجائزة.

وأوضحت الأكاديمية في حيثيات قرارها أن غلوك كوفئت «على صوتها الشاعري المميز الذي يضفي بجماله المجرد طابعاً عالمياً على الوجود الفردي».

وتشكل الطفولة والحياة العائلية والعلاقات الوثيقة بين الأهل والأشقاء والشقيقات موضوعاً مركزياً في أعمالها. ويُعتَبَر «افيرنو» (2006) ديوانها الرئيسي.

وسبق لغلوك أن فازت في عام 1993 بجائزة بوليتز عن مجموعتها الشعرية «ذي وايلد أيريس» وجائزة «ناشونال بوك اوارد» في 2014. وهي أستاذ أدب إنجليزي في جامعة يال «وتسعى إلى طابع عالمي وفي سعيها هذا تستوحي من الأساطير الحاضرة في غالبية أعمالها» على ما أكدت الأكاديمية السويدية.

ونال الجائزة العام الماضي الروائي النمسوي بيتر هاندكه، ما أثار موجة من الانتقادات، إذ تساءل كثيرون كيف تمنح المكافأة إلى كاتب يدعم الزعيم الصربي سلوبودان ميلوشيفتش في حروب البلقان ويخفف من فظاعات جرائم جيشه.

وبررت الأكاديمية خيارها بأنها تمنح الجائزة على أساس الجدارة من دون أي اعتبارات سياسية. وتترافق الجائزة مع مكافأة مالية قدرها 10 ملايين كرونة سويدية (حوالي 1,1 مليون يورو).

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