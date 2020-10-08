إصدارات الأرشيف الوطني في صدارة مبيعات «أمازون» الشرق الأوسط للمرة الثانية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تصدرت كتب الأرشيف الوطني مبيعات موقع «أمازون» في الشرق الأوسط للمرة الثانية في غضون أقل من ثلاثة أشهر؛ إذ احتل كتاب «أم كلثوم في أبوظبي» الصادر عن الأرشيف الوطني المرتبة الأولى في قائمة أكثر الكتب مبيعاً بسبب الإقبال على شرائه عبر المنصة الإلكترونية، لما فيه من معلومات دقيقة موثقة تروي صفحات من تاريخ الإمارات الوطني والثقافي؛ مما جعل الكتاب يستهوي عشاق القراءة الذين ينشدون المتعة والفائدة من رواد موقع أمازون.

وضمت القائمة الخاصة بأفضل خمسين كتاباً من حيث الإقبال عليها، إصدارات أخرى للأرشيف الوطني ثرية بمضامينها ومحتواها الوطني الذي يوثق الرصيد التراثي والإنجاز الحضاري للدولة وتطورها من إمارات الساحل المتصالح إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعود الإقبال على كتاب «أم كلثوم في أبوظبي» إلى الجهد الذي بذله مؤلفه معالي الأديب محمد المر، نائب رئيس مجلس إدارة الأرشيف الوطني، في توثيق جوانب من مسيرة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودوره في نشر الثقافة، وذلك عبر محطات مهمة في تاريخ الإمارات.

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