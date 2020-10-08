«فنون العالم دبي» يبدأ اليوم

المصدر: دبي - البيان

ينطلق اليوم، معرض فنون العالم دبي، الفعالية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط التي تقدم إبداعات فنية بأسعار معقولة، بنسخته السادسة، في مركز دبي التجاري العالمي.

ويعد المعرض الفعالية العالمية الأولى ضمن هذا الموسم، ويعرض خلال أيامه الثلاثة تشكيلة من الأعمال الفنية الجديدة.

ويعد المعرض منصة رائدة للمواهب البارزة والناشئة في الساحة الفنية العالمية، حيث يضم بنسخته لهذا العام أكثر من 2000 عمل فني من إبداع ما يزيد على 120 من الفنانين المستقلين والمعارض الفنية من أكثر من 20 دولة. ويقدم المعرض مجموعة من الأعمال الجديدة هذا العام، تشمل معرضاً للفنون الرقمية ومعرض الفن الحضري دبي، إضافة إلى منطقة خاصة بالمنحوتات الفنية.

وبهذه المناسبة، قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: «يتمتع معرض فنون العالم دبي بمكانة رائدة كمنصة للإبداعات الفنية من مختلف أنحاء العالم. ويتصدر المعرض الجهود الإقليمية المبذولة لاستئناف الفعاليات الكبرى، حيث تم تصميمه لمواكبة أحدث التوجهات والاحتفاء بالتقاليد الفنية الأصيلة في الوقت ذاته».

مزايا مبتكرة

سيستضيف معرض فنون العالم دبي منصة مختبر الفن المُتخصصة بالفنون الرقمية، والتي ستستعرض إبداعات نخبة من أبرز الفنانين المعاصرين على مستوى العالم، من أمثال أندرياس نيكولاس فيشر الذي يبحث في تأثيرات التكنولوجيا والأتمتة على المجتمع والفنون المعاصرة؛ وماثيو بيدرمان، الذي تتلاقى في أعماله عوامل الضوء والمساحة والصوت للتركيز على مفهوم التصورات المختلفة للمشاهدين، وعلي فاي، خبير فنون الكمبيوتر والإبداع التكنولوجي.

وتُقام المنصة الجديدة بالشراكة مع «آرت إكسبرينس» التي تقدم تجارب لتعزيز الصلة بين الفنون والمشاهدين، و«سيديشن»، وهو معرض فني رقمي يضم أعمال أبرز الفنانين المعاصرين في العالم فضلاً عن جهاز التلفزيون ذو الإطار من سامسونج. وسيحظى الزوار بفرصة شراء قطع الفنون الرقمية من موقع المعرض، والاستفسار حول جهاز التلفزيون المبتكر من سامسونج، والذي يتناغم بشكل مثالي مع مختلف البيئات ويتحول إلى قطعة فنية إبداعية عند إيقاف تشغيله.

ويمكن لزوار مختبر الفن تحميل عمل «منحوتات سحابية فوق صحراء أتاكاما» مجاناً من إبداع الفنان تيري باكستون، إضافة إلى الاستفادة من خصم حصري خاص بمعرض فنون العالم دبي بنسبة 23% من سامسونج ولمدة محدودة فقط.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته نسخة العام الماضي من معرض الفن الحضري دبي، تعود الفعالية هذا العام إلى معرض فنون العالم دبي لتحتفي بفنون الشوارع وتستضيف نخبة من ألمع الفنانين على مستوى العالم.

وسيشهد المعرض مشاركة عدد من أهم الفنانين والمعارض الفنية، بما يشمل فريق «كاسا دي ماكويناس» المؤلف من مجموعة من عشاق الدراجات النارية والفنانين والمتزلجين، من ذوي الجذور الراسخة في مجال ركوب الدراجات النارية والسيارات الكلاسيكية وثقافة الشارع؛ إضافة إلى الفنانة دينا السعدي التي ستقدم عرضاً حياً لرسم الجرافيتي.

مواهب واعدة

يُشارك نادي سيدات الشارقة في الدورة السادسة لمعرض «فنون العالم دبي» الحدث الأبرز في موسم دبي الفني الذي تنطلق فعالياته غداً ويستمر حتى 10 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 3000 عمل فني من أكثر من 30 دولة.

ويدعم النادي عبر مشاركته للمرة الثالثة في المعرض العالمي 9 فنانات واعدات احتضن إبداعهن «رواق نون للفنون» التابع لمركز كولاج للمواهب الذي سيعرض أعمال الفنانات الموهوبات، وذلك في إطار جهود نادي سيدات الشارقة لتسليط الضوء على المواهب الإبداعية الشابة في الدولة.

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