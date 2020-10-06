«رمز السلام» تتغنّى بمآثر محمد بن زايد

المصدر: (دبي - البيان)

بعد نجاح أغنيته «ملهم دبي» التي أهداها الى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كشف الفنان الإماراتي حبيب الياسي عن تحضيره خلال الفترة الحالية، لمجموعة من الأغنيات الوطنية والجماهيرية والعاطفية أيضاً.

وقال إنه يعاين حالياً مجموعة من القصائد، ويستمع إلى عدد من الملحنين، من أجل اختيار مجموعة أغنيات جيدة لتقديمها خلال الفترة المقبلة، كاشفاً في الوقت نفسه، عن مواصلته حالياً أعمال تسجيل أغنيته الجديدة «رمز السلام» التي قال إنها مهداة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشار الياسي إلى أن الأغنية الجديدة من كلمات سعود المصعبي، ألحان وتوزيع إبراهيم السويدي، وإشراف عام علي الياسي، وإنتاج شركة إتش برودكشن للإنتاج الفني. وعن تفاصيلها قال الياسي: «نهدي هذه الأغنية إلى «رجل السلام الأول»:

«صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، الذي أرسى قواعد السلام في العالم من أرض السلام والعطاء، ويعتبر العمل بمثابة رسالة شكر وعرفان منا لقائدنا الملهم، الذي مهما حاولنا شكره وتقديره لن نكفيه حقه وحق دولتنا علينا».

وأوضح الياسي أن مطلع الأغنية يقول: «من دارنا دار السلام الإمارات من رمزها رمز السلام وأسدها نرسل نوايا الطيب في كل الأوقات والطيبة إن دوّرت حنّا بلدها»، مبيناً أنه سيتم بث الأغنية قريباً على أثير عدد من المحطات الإذاعية المحلية والخليجية والعربية أيضاً.

وأكد الياسي أنه يعمل حالياً مع المنتج علي الياسي، في سبيل البحث عن مواهب جديدة للانضمام إلى الشركة، قائلاً إن الهدف هو عمل «دويتو» معهم، وقال: «نعمل حالياً على إنجاز مجموعة أغنيات وطنية ورومانسية وأخرى، تمهيداً لطرحها قريباً في السوق المحلية، كما نعمل أيضاً على إنجاز مجموعة أغنيات شعبية تظهر ثقافتنا وموروثنا الإماراتي».

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