دبي أوبرا تستضيف أحدث أفلام جاكي شان

المصدر: دبي - البيان

تستضيف دبي أوبرا، الجمعة المقبل عند الساعة الساعة 5 و9:30 مساءً، عرضين خاصين لفيلم الحركة «فانغارد» الذي يعود فيه النجم العالمي جاكي شان إلى الشاشة الكبيرة. يحفل الفيلم بمغامرات مشوّقة في «مواجهة تحبس الأنفاس في شوارع دبي» بحسب توصيف الفيلم، وسيحظى مشاهدوه بتجربة مميّزة تقدّمها دبي أوبرا ضمن أجواء سينمائية فريدة من نوعها. ويقوم جاكي شان في الفيلم، الذي تم تصوير مشاهده في دبي خلال شهر مارس 2019، بدور رئيس وكالة أمنية دولية تقدّم خدماتها لنخبة الشخصيات العالمية.

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