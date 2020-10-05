«متحف المستقبل» يشعل قريحة الشعراء فخراً وحباً لدبي وقائدها

متحف المستقبل أيقونة معمارية فريدة | تصوير : أحمد عبيد

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  • ‏دبي – خلود حوكل
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الإنجازات في دبي لا تتوقف، فلا بد أن يتبع كل إنجاز، إنجاز آخر يضاهيه أو يفوقه إبداعاً وهندسةً وفكراً، وها هو متحف المستقبل، الأيقونة الهندسية المعمارية، التي تقف شامخة في شارع الشيخ زايد، تتزين بحروف لغتها عربية، ترسم مستقبلاً آخر للإبداع والإنجاز في الإمارة المتجددة يوماً بعد يوم..

هذه المفخرة الهندسية، أشعلت قريحة الشعراء، ليسطروا كلماتهم فخراً بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صانع المستقبل وصانع الإنجازات..

 

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