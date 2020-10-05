«دبي للثقافة» تدعم المواهب عبر برنامج الفنون الموسيقية

المصدر: دبي - البيان

تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، إلهام المواهب المحلية الناشئة في مجال الفنون الموسيقية، لتنمية مهاراتها، وإثراء معارفها، عبر برنامجها الموسيقي الذي أطلقته في أغسطس الماضي، تحت شعار «النشيد الوطني لدولة الإمارات»، إذ يحمل لهم شهر أكتوبر 2020 في جعبته، مزيداً من ورش العمل المتخصصة في استكشاف مواهبهم وتمكينهم، وإطلاق طاقاتهم الكامنة نحو آفاق الاحتراف والازدهار.

وضمن برنامج شهر أكتوبر، سيقدم الموسيقار محمد حمامي وفرقة شرق، ورشة عمل حول القدود الحلبية، يروي فيها الحكاية الموسيقية الخالدة لهذا النوع العريق من الغناء، الذي يعكس أصالة الفن العربي، والذي يشكل علامة فارقة لمدينة حلب السورية. ومن المقرر أن تقام الورشة من الساعة 12 حتى 12:40 من ظهر يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر.

أما يوم 11 أكتوبر 2020، فسيشهد ورشةً عمل عن الموسيقى التأملية والعلاج الروحي، عن طريق الموسيقى، تقام من الساعة 12 إلى 12:40، بمشاركة الفنانة ليديا ستانكولوفا، المتخصصة بالعزف على آلة الهارب، والموسيقار محمد حمامي على الكمان، إلى جانب الموسيقار أنس الحلبي على آلة الهاند بان. في حين ستقدم الفنانتان نينا بوتشاكجيان المختصة بآلة العود، وعبير سيداني المختصة بآلة الغيتار، ورشة عمل حول الآلات الثنائية، وذلك في يوم 15 أكتوبر من الساعة 12 حتى 12:40 ظهراً. وفي الموعد نفسه، من يوم 18 أكتوبر، ستُعقد ورشة تدريبية عن الرباعي الوتري، الذي يضم الكمان و«الفيولا» و«التشللو»، والذي يُعتبر من أهم المجموعات والصيغ الموسيقية.

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