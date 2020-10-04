سعيد بن طحنون ضمن «شموع أضاءت فضاء الخليج»

المصدر: (العين - البيان)

استقبل الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، الدكتور علي بن محمد النابودة، والإعلامية ناهد بنت أنور التادفي، والدكتور عمار بن حسن، وذلك لاستضافته والحديث عنه في الكتاب الوطني «شموٌع أضاءت فضاء الخليج»، حيث سيتم إطلاق الكتاب ليسهم في تجسيد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن «عام الاستعداد للخمسين»، عام الانطلاقة الكبرى الثانية إلى المستقبل، وتأسيس مرحلة جديدة في مسيرة التطور الحضاري والإنساني والتنموي لدولة الإمارات. ويهدف الكتاب إلى نشر وتعزيز ثقافة التميز، وتسليط الضوء على التجارب الوطنية الرائدة ورصد مسيرة المميزين.

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