«أبوظبي للفنون» تجدد التزامها بدعم حقوق الطفل

المصدر: (أبوظبي- البيان)

وقعت «مؤسسة أبوظبي للفنون»، أمس، مُذكّرة تفاهم مع «مؤسسة عالم صغير»، في إطار حرص الطرفين على بناء علاقات مثمرة، وناجحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، حيث نصت المُذكرة على تعزيز التعاون في مجال حماية الطفل ودعم التعليم والتنمية المستدامة.

وقال الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون: «يأتي توقيع المُذكّرة في إطار جهودنا، لتعزيز أواصر التعاون مع مختلف المؤسسات والمنظمات، التي تدعم الطفولة في الدولة في سبيل توسعة الأعمال الخيرية لتقديم أكبر دعم ممكن للأطفال حول العالم».

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