«مهرجان الشيخ زايد» نوفمبر المقبل في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وإشراف مباشر من معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، تنطلق يوم 20 نوفمبر المقبل وحتى 20 فبراير 2021، ولمدة 3 أشهر، فعاليات مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي.

ويأتي المهرجان هذا العام تزامناً مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي لذكرى قيام دولة الاتحاد، حيث يعد الاحتفاء بهذه المناسبة موسماً حافلاً بالمفاجآت والفعاليات، التي تناسب جميع أفراد العائلة، كما تم تمديد الفترة الزمنية للمهرجان، ليقام على مدى ثلاثة أشهر، ليتيح للزوار تجارب تسوق استثنائية، إضافة إلى فرصة استكشاف حضارات وثقافات شعوب العالم.

وأوضحت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان أنها بصدد وضع اللمسات النهائية على تجهيزات منطقة المهرجان الثقافي العالمي، الذي ستشارك فيه عشرات الدول العربية والعالمية، بشكل يواكب التطور والتقدم الذي يشهده المهرجان كل عام، ويحاكي أهدافه ورسالته في تلاقي الثقافات على أرض الإمارات.

وأكدت حرصها الكبير على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، التي وضعتها الجهات المعنية في الدولة للوقاية من فيروس «كورونا»، لافتة إلى أن الدورة الجديدة للمهرجان ستراعي الظروف الحالية، بسبب «كورونا»، وستكون هناك متابعة آنية للكثافة العددية للزوار، والتأكد من التزام الجميع بارتداء الكمامات وترك مسافات الأمان والتباعد الجسدي الموصى به حفاظاً على سلامة الزوار والمشاركين.

وأشارت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان إلى أن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» ستشمل تركيب كاميرات حرارية عند بوابات الدخول، ووضع علامات لتحديد مسافات التباعد الجسدي الآمنة، التي يجب الالتزام بها عند البوابات ومنافذ البيع والممرات المؤدية إلى الأجنحة والساحات المقابلة لها، التي ستقام عليها بعض الفعاليات الجماهيرية، بالإضافة إلى تعديل الطاقة الاستيعابية للمهرجان من جهة أعداد الجمهور والمعارض والفعاليات ومنافذ البيع، بشكل يضمن تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس «كورونا».

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