تغريدات النجوم تتأرجح بين الدراما والغناء

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بدت حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الأسبوع «نشطة»، حيث كشفت في معظمها عن أخبار النجوم وأجندتهم، التي صبت معظمها في إطار الدراما، بعد قيام عدد منهم بالكشف عن بوسترات أعمالهم الدرامية، في حين اتجهت بوصلة تغريدات نجوم الخليج نحو طرف آخر، لتصب بعضها ناحية الغناء. «البيان» جالت بين حسابات النجوم وخرجت منها بباقة تغريدات متنوعة، بدأت من الفنان الإماراتي حمد العامري العائد إلى الساحة الفنية بقوة، لا سيما بعد تولي شركة الخوار للإنتاج الفني إدارته فنياً، حيث شهدت الآونة الأخيرة إصداره أغنيات عدة من بينها «الود غلاب» التي خط كلماتها الشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم ولحنها عبدالله المعمري، وكذلك «لقيت الدار» التي أكد الشاعر علي الخوار، عبر تغريدة له على تويتر، صدورها قريباً.

تغريدات حزينة

ومنذ اللحظة الأولى التي فجعت فيها منطقة الخليج والمنطقة العربية بخبر رحيل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، ألبست الفنانة أحلام حساباتها على «التواصل الاجتماعي» ثوب الحداد، حيث أطلقت أكثر من تغريدة تعبر فيها عن حزنها على رحيل أمير دولة الكويت، حيث قالت في واحدة منها: «رحمة الله عليك «يبه» (بابا) صباح، يا كسر الظهر.. رحمة الله عليك يال الغالي يا قطعة من القلب»، وفي تغريدة أخرى قالت فيها: «أشعر بحزن كبير في قلبي.. الله يرحمك «يبه» صباح.. رحمة الله عليك».

أما خليجياً، فقد انطبق المثل الشعبي «يخلق من الشبه أربعين» تماماً على الفنان الكويتي حسن البلام، الذي حلق اسمه عالياً في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحول إلى «ترند»، لوجود شبه كبير بينه وبين وليد بن غازي سلطان، الرئيس التنفيذي الجديد للنادي الأهلي السعودي، والذي بادرت إدارة النادي بنشر صورته، ليثير ذلك «إعجاب» وتعليق الجمهور الذي لمس تشابهاً كبيراً بين البلام وسلطان. في المقابل، نالت تصريحات الفنانة الكويتية الهام الفضالة الأخيرة التي أدلت بها لأحد البرامج التلفزيونية، بأن «زوجها خليل التميمي لا يزال يعاملها وكأنها شابة صغيرة»، تصفيق جمهورها، والذي أثنى على حديثها.عربياً، بدا المشهد مختلفاً قليلاً، ففي الوقت الذي احتفت فيه هيفاء وهبي بمسلسلها «أسود فاتح»، وتلقت عنه التهاني والتبريكات، أطلت الفنانة المصرية منى زكي بـ «صورة مرعبة» لبوستر فيلمها الجديد «الصندوق الأسود»، والذي أرفقته بتعليق قالت فيه «12 ساعة داخل الصندوق الأسود»، «صورة منى المرعبة حيث تسيل الدماء من وجهها» كانت كفيلة بإثارة ردة فعل زوجها أحمد حلمي، الذي أعاد نشر البوستر وتوعد في تغريدته بطريقة طريفة بـ«محاسبة من تسبب بإيذاء زوجته»، حيث قال: (بالنجاح والتوفيق، وأنا ليا كلام تاني مع اللي كتفك كده).

من جانبه، بادر الفنان التونسي ظافر العابدين إلى الكشف عن موعد أولى حلقات مسلسل «عروس بيروت 2»، عبر تغريدة له، أطلقها على «تويتر»، قال فيها: «عروس بيروت الجزء الثاني، بدءاً من 10 أكتوبر»، كما عبر في واحدة أخرى عن حماسه لمعرفة ردود فعل الجمهور حيال مسلسله، الذي يشارك فيه تقلا شمعون وكارمن بصيبص ومحمد الأحمد. وعلى الطرف الآخر، أعلن الفنان صابر الرباعي عبر «تويتر» عن نيته تأجيل إطلاق كليب أغنيته الجديدة «جريدة الرجل الثاني»، وذلك تأثراً برحيل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث قال الرباعي: «أعلم أنكم تنتظرون بفارغ الصبر فيديو كليب «جريدة الرجل الثاني».. ولكني قررت تأجيل عرضه ليوم 6 أكتوبر، وذلك بعد خبر رحيل أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله».

صور جميلة

من جهة ثانية، تفاعل رواد التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع المبادرة التي أطلقتها نجوى كرم عبر تويتر، دعت فيها رواد التواصل الاجتماعي، إلى نشر صور جميلة من مختلف مناطق لبنان، بهدف إظهار جمال بلدها، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها، ودعم القطاع السياحي فيه.

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