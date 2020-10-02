وفاة الرسام الأرجنتيني كينو

المصدر: الأرجنتين- أ ف ب

توفي الرسّام الأرجنتيني خواكينم سالفادور لافادو الملقّب كينو عن 88 عاماً، بحسب ما أعلن ناشر قصصه المصورة عن شخصية الفتاة الصغيرة الذكية مافالدا، التي ابتكرها.

وكتب الناشر دانيال ديفينسكي عبر «تويتر» أن «كينو مات»، و«جميع الأشخاص الطيبين في البلد، وفي العالم كله سيبكونه». وتعتبر مافالدا أشهر ابتكاراته، وهي ابنة ربة منزل ووكيل تأمين أرجنتينيين.

وكان المؤلف يعبّر عن موقف مستنكر لعالم الستينيات من القرن العشرين من خلال أسئلة مافالدا لوالديها، والشروح التي كانا يقدمانها إليها عن الدكتاتورية والاكتظاظ السكاني والحرب النووية والزعيم الكوبي فيدل كاسترو وسواها من المواضيع. وصدرت قصص مافالدا للمرة الأولى عام 1964، وفي إسبانيا التي كانت تحت حكم فرانكو، كانت مخصصة فقط للبالغين.

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