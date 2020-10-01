«فنون العالم» تلتقي في دبي 8 الجاري

المصدر: دبي - البيان

كشف معرض فنون العالم دبي، الفعالية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، التي تقدم إبداعات فنية بأسعار مقبولة، عن موعد انطلاقه خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، ليكون أول فعالية بارزة خلال هذا الموسم.

وستحتفي نسخة 2020 من المعرض بمختلف أشكال الفن، من خلال مجموعة واسعة من الأعمال الفنية تزيد على 2000 عمل فني تتراوح أسعارها من 100 – 20000 دولار. ويُقدم هذه المجموعة من الأعمال الفنية 120 من الفنانين المستقلين والمعارض الفنية من أكثر من 25 دولة، بما في ذلك 50 فناناً ومعرضاً عالمياً، سيتوافدون للمشاركة في المعرض من الهند وإيطاليا واليابان وغيرها من دول العالم.

اهتمام متزايد

وتأتي النسخة السادسة من المعرض، التي ستقام تحت شعار «حرّر ذهنك»، في فترة تشهد تزايد شعبية الأعمال الفنية في المجتمع بأسره. وفي ظل توجه الناس من مختلف أنحاء العالم للفن كونه ملاذاً إبداعياً خلال الأشهر القليلة الماضية، يسعى معرض فنون العالم دبي إلى تعزيز هذا الاهتمام المتزايد بالفن من خلال استضافة مجتمع الفنون العالمي في مركز دبي التجاري العالمي.

وصمم المعرض الذي يشمل مختلف أنواع الفنون وأسلوب الحياة، بشكل يلبي مختلف أذواق عُشاق الفن المحترفين والمبتدئين في هذا المجال على حد سواء، حيث يضم المعرض مشاركات متنوعة بدءاً من الفنانين الإماراتيين الناشئين مروراً بمُبتكري صيحات الأزياء، ووصولاً إلى محترفي الفن التعبيري التجريبي والفن الحضري وخبراء التصوير الفوتوغرافي.

طاقة وحماس

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: «كانت الفنون ملاذاً للناس في جميع أنحاء العالم هذا العام. وبدورنا، نحرص على تعزيز هذه الطاقة والحماسة في نسخة هذا العام من معرض فنون العالم دبي، الذي ينعقد تحت شعار «حرّر ذهنك». يهدف المعرض إلى تعزيز الترابط بين الفنانين العالميين وتحفيز مستويات الإبداع وحب الاستكشاف لديهم.

ونحن متحمسون للترحيب بأول المشاركين في معارضنا الوافدين إلى دبي من خارج الدولة، ونتطلع بشغف إلى تحفيز الأعمال الفنية الإبداعية واستعراضها لمجموعة واسعة من شرائح المجتمع».

الفنون الحضرية

بعد النجاح الكبير الذي حققته نسخة عام 2019 من معرض الفن الحضري دبي، تعود الفعالية هذا العام من خلال استضافة عشرة فنانين من معرض «فانداليست آرت» ليقوموا بتنفيذ الرسومات الجدارية الحية وطباعة الشاشة الحريرية على أرض المعرض.

كما سيعرض فانداليست آرت، الحائز جائزة أفضل معرض فني ضمن فعاليات فنون العالم دبي 2019، مجموعة من أعمال فنون الشارع والفنون الحضرية للبيع. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تمّت دعوة فريق «كاسا دي ماكويناس» بهدف تسليط الضوء على الفنون الحضرية في المكسيك وأوكرانيا وكاليفورنيا والمملكة المتحدة واليابان.

وسيشمل العرض الذي تُقدمه مجموعة من عشاق الدراجات النارية والفنانين والمتزلجين، من ذوي الجذور الراسخة في مجال ركوب الدراجات النارية والسيارات الكلاسيكية وثقافة الشارع، أنشطة مباشرة للرسم على خزانات وقود الدراجات النارية والخوذ والقفازات الخاصة بمحبي الدراجات أثناء المعرض.

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