جائزة حمدان بن محمد للتصوير تعلن الفائزين بمسابقة «الغيوم»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة إنستغرام لشهر أغسطس 2020، والتي كان موضوعها «الغيوم».

المسابقة شَهِدَت تألّقاً عربياً، من خلال المصورة العُمانية «رياء الحجرية»، والمصور المصري «نادر سعد الله»، بجانب المصورة الماليزية «باتريسيا سون مي يونغ»، والمصور الإيرانيّ «جمشيد فرجوند»، والمصور التركيّ «مراد إبران أوغلو».

وسيحصل الفائزون الخمسة على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة، وستُنشَرُ صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على إنستغرام HIPAae، وقد شَهِدَت مسابقة شهر أغسطس، استخدام الوسم HIPAContest_Clouds#.

إلهام خاص

وقال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: العناصر المتغيِّرة في الطبيعة، تمنح المصورين إلهاماً من نوعٍ خاص، فهي خارج حسابات التحضيرات المسبقة، ومن النادر أن تتشكَّل على هواهم، بل يحلو لها مفاجأتهم بأحوالٍ غريبة، وتغيُّراتٍ مُتعاقبة، دونما إنذار!

والغيوم جزءٌ من اللوحة الطبيعية التي تأسر عدسات المصورين المنتظرين منها هدايا إبداعية بصرية، قد لا تدوم لأكثر من دقيقة. نبارك للفائزين، وندعو باقي المشاركين لمواصلة العمل، وتطوير الأداء، والمشاركة في النسخ القادمة.

وعن صورتها الفائزة، قالت المصورة العُمانية رياء الحجرية: التقطتُ الصورة خلال جولةٍ في الصحراء، راقني مشهد الغيوم في السماء، وانعكاسه على الكثبان الرملية. هذا الفوز مميّز جداً بالنسبة لي، فهو فوزي الأول، وقد أهداني شعوراً رائعاً بالثقة والسعادة معاً، وجعل رؤيتي وتطلعاتي للمستقبل إيجابيةً جداً، وطويلة المدى. لديّ طموح للتطوّر في مجال التصوير، لأنتج أعمالاً جميلة ومفيدة في نفس الوقت.

تخطيط للصورة

المصورة الماليزية باتريسيا سون مي يونغ، تقول عن صورتها الفائزة: منذ اليوم الأول لزيارتي لمدينة «شنغهاي»، خطَّطتُ لهذه الصورة، لكن استمرار هطول الأمطار حالَ دون ذلك، في اليوم الأخير من الزيارة، ساعدتني الغيوم المتقلّبة على التقاط الصورة، التي اخترتُ لها نمط «الأبيض والأسود»، كونه يليق بها أكثر.

لقد فزتُ بالفعل في العديد من المسابقات، لكن الفوز بهذه الجائزة، ذو قيمةٍ مختلفة ومرموقة. أنا أعملُ بجد لتطوير مهاراتي في التصوير، وصولاً لتحقيق هدفي في إقامة معرضي، ونشر كتابي عن التصوير، إن فوزي يُعزَّز من دافعيتي لتحقيق أهدافي.

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