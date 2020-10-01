جائزة الشيخ زايد للكتاب تتلقى 1616 ترشيحاً

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تلقت جائزة الشيخ زايد للكتاب 1616 ترشيحاً لدورتها الخامسة عشرة حتى الآن، حيث شهد فرع «المؤلِّف الشاب» العدد الأعلى من الترشيحات بنسبة بلغت 29.34 %، فيما استقبل فرع «الآداب» 27.02 % من الترشيحات منذ فتح باب الترشّح في الأول من يونيو الماضي.

وكانت لجنة القراءة والفرز قد عقدت 21 اجتماعاً افتراضياً منذ مطلع أغسطس الماضي، لمراجعة ودراسة ترشيحات الدورة الحالية، وتقييم مدى اكتمال الشروط العامة للكتب المتقدمة، وستستمر اللجنة في اجتماعاتها حتى نهاية شهر أكتوبر، ليصدر بعدها الإعلان عن القوائم الطويلة في نوفمبر لإرسالها إلى لجان التحكيم.

وقال الدكتور علي بن تميم الأمين العام للجائزة: «تأتي اجتماعات لجنة القراءة والفرز المكثفة والمتصلة للتعرف على الأعمال المقدمة ومدى مطابقتها للشروط الخاصة بالجائزة، في سياق علمي يقرأ هذه الكتب ويسعى لاختيار قائمة طويلة لكل فرع من فروع الجائزة من بينها، ضمن معايير تتسم بالوضوح والموضوعية».

وتنعقد لجنة القراءة والفرز برئاسة الدكتور علي بن تميم، أمين عام جائزة الشيخ زايد للكتاب ورئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وهي تضم الأستاذ د. خليل الشيخ، عضو الهيئة العلمية للجائزة من الأردن، والناقد سلطان العميمي، عضو الهيئة العلمية للجائزة من دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور علي الكعبي من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولا يزال باب الترشّح للدورة الخامسة عشرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب متاحاً حتى 1 أكتوبر، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني:

https://www.zayedaward.ae/ar.

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