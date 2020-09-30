وفاة ممثل سوداني شهير شارك في سلسلتي "مرايا" و "بقعة ضوء"

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي اليوم الممثل السوداني الشهير ياسر عبد اللطيف بعد نزيف حاد في المخ، وذلك بعد يومين من دخوله المستشفى في العاصمة السودانية الخرطوم.

ونعى عدد من الفنانين السوريين الممثل الراحل، الذي شارك في الكثير من المسرحيات والأعمال الدرامية السورية مثل سلسلة "مرايا" إلى جانب الفنان الكبير ياسر العظمة، وسلسلة "بقعة ضوء" إلى جانب العديد من الممثلين السوريين.

وتخرج عبد اللطيف من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1993، واستمر بعد تخرجه في العيش سوريا، واشترك في عدد من المسلسلات السورية.

ويعد الفنان الراحل أحد الممثلين القلائل من غير السوريين، الذين تخرجوا من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، ثم عملوا في حقل الوسط الفني السوري.

ونعى الراحل عدد كبير من الفنانين السوريين وزملائه في المعهد العالي للفنون المسرحية، ومنهم قاسم ملحو، الذي قال عبر صفحته في "فيسبوك": "بدأ عنقود دفعتنا بالقطاف، وأولى حباته ياسر عبد اللطيف".

من جهتها، قالت الممثلة السورية ناندا محمد على صفحتها في فيسبوك: "إن خبر رحيل ياسر عبد اللطيف خبر حزين، وهو الذي قضى أغلب حياته في دمشق".

وعمل الممثل الراحل كمدرّس مساعد في المعهد، ومدرّس مساعد في عدد من المعاهد الخاصة في سوريا، بالإضافة إلى إخراجه عددًا من المسرحيات لمصلحة فرقة المعهد.

ونشر الممثل بسام داود، عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك"، صورة جمعته بالفنان الراحل، معلقًا عليها: عبد اللطيف كان يعتبر نفسه سورياً وسودانياً.

شارك الراحل في عدد من الأعمال الدرامية، منها: "مرايا، ياسين تورز، تل الرماد، العوسج، ذكريات الزمن القادم، صلاح الدين الأيوبي، الزير سالم، بقعة ضوء..." ووصل عدد المسلسلات التي اشترك فيها إلى 16 مسلسلًا.

كما شارك الراحل في مسلسلات عربية مشتركة مثل: "مطلوب رجال، عم، الخواجة عبد القادر، كليوباترا...".

رحم الله الفنان ياسر عبد اللطيف، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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