«كلمة» ينظم جلسة نقاشية حول رواية تحتفي بشخصية زايد

المصدر: (أبوظبي - البيان)

استضاف مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، جلسة نقاشية افتراضية عن رواية «الصقر» (Le Faucon)، بمشاركة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والروائي الفرنسي جيلبير سينويه، وعبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب، وسلطان العميمي، عضو الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب، والأستاذ الدكتور خليل الشيخ، الذي أدار الجلسة.

وتناولت الجلسة شخصية الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وما جابهه من تحديات وما أنجزه من تحولات، والتي جميعها تشكل محور رواية «الصقر»، إلى جانب ما تتضمّنه من سرد بانورامي استرجاعي لسيرة الراحل على لسانه، وتسلّط الضوء على ما تحلى به، رحمه الله، من المحبة للناس والسعي الدؤوب لصنع الوحدة وبناء مجتمع يقوم على التسامح والتعايش.

وتحتفي الرواية بشخصية الشيخ زايد الابن والأب والأخ والقائد والشاعر، وتسلّط الضوء على ذلك من خلال مواقف كثيرة، مبرزة حضوره في حياة العديد من الشخصيات العالمية، وفي هذا السياق السردي جرى توظيف مجموعة من قصائد الشيخ زايد التي عكست ما امتازت به شخصيته من ثراء جمالي.

وأعرب الكاتب الفرنسي جيلبير سينويه، مؤلف رواية «الصقر» خلال الجلسة عن سعادته بالعمل الذي صدر عن «غاليمار» وهي من كبريات دور النشر الفرنسية، مبيناً التلقي الإيجابي للرواية الذي تمثل في الكثير من المقالات والمراجعات النقدية.

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