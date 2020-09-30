«محمد بن راشد للمعرفة» تبحث التعاون مع جهات فكرية وإعلامية مصرية

المصدر: دبي - البيان

انطلاقاً من نهجها في بناء شراكات بناءة لنشر المعرفة وتوسيع نطاقات مبادراتها لتشمل دولاً عربية، زار وفد من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة جمهورية مصر العربية الشقيقة، وعقد سلسلة من اللقاءات المشتركة مع عدد من المؤسسات والجهات المعنية بنشر المعرفة.

وترأس الوفد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. وشملت اللقاءات كلاً من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والإذاعة المصرية، واتحادي الناشرين والموزعين العرب.

وأكد جمال بن حويرب، أن المعرفة هي ثروة الأمم، وكنزها الذي يجب على كل فرع ومجال حياتي وعملي أن يضعه نصب عينيه، ويقدِّمه على جميع أولوياته. وأن في جعبة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة الكثير من المبادرات، ومن هنا فإن للشراكات والتحالفات الاستراتيجية دوراً رئيساً في تحقيق أهدافنا، فالعمل المشترك هو السبيل لدعم المعرفة والوصول إلى التطور المنشود.

مؤكداً أهمية المؤسسات والجهات الرسمية المصرية الشقيقة في خدمة المعرفة، وأن التاريخ يشهد لهذا البلد العريق أدواره المشرفة في خدمة الأمة العربية، حيث قدمت مصر عدداً من الوجوه المعرفية والعلمية التي يعتز كل العرب بهم وبإنجازاتهم التي خدمت البشرية جمعاء. وتفصيلاً، زار وفد المؤسسة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكان في استقباله رئيس المجلس كرم جبر، ووكيل المجلس صالح الصالحي، وأعضاء المجلس.

وفي لقائه مع محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، استعرض جمال بن حويرب، أوضاع النشر العربي والتحديات التي تواجه الناشرين، وخاصة في ظل جائحة كوفيد 19، وبحث أوجه التعاون المشترك.

من جهة أخرى، عقد وفد مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة اجتماعاً مع صحيفة «المصري اليوم»، التقى خلاله جمال بن حويرب، عبداللطيف المناوي، العضو المنتدب رئيس تحرير «المصري اليوم». وتم خلال الاجتماع توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين.

تعاون

عقدت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة واتحاد الموزعين العرب اجتماعاً ثنائياً، حضره من جانب المؤسسة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسسة، ومن جانب الاتحاد سعيد عبده، رئيس اتحاد الموزعين العرب، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع، رئيس مجلس إدارة دار المعارف.

وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء الآفاق المستقبلية لتوزيع ونشر الكتاب العربي، والتحديات التي تقف حائلاً أمامه، وخاصة في ظل الإجراءات الاحترازية بسبب مرض كورونا، وسبل تطوير تكنولوجيات التوزيع الذكية والرقمية للإصدارات العربية.

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