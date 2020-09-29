عادل إمام.. 5 آلاف إعجاب في 7 دقائق

المصدر: البيان الإلكتروني

نالت صورة نشرها الفنان عادل إمام "الزعيم" في حسابه الرسمي في انستغرام إعجاباً كبيراً من محبيه ومتابعيه، وحصدت الصورة خلال 7 دقائق فقط أكثر من 5 آلاف إعجاب مع مئات التعليقات.

ولم يرفق الزعيم صورته التي نشرها اليوم الثلاثاء بأي تعليق.

والصورة مأخوذة من فيلمه "حنفي الأبهة" الذي أنتج عام 1990 وهو من إخراج محمد عبد العزيز.

وكان الزعيم قد عبر قبل أيام عن انزعاجه من تداول أنباء تفيد باعتزاله التمثيل بسبب تدهور حالته الصحية. وأكد أنه ما زال قادرا على الوقوف أمام الكاميرا، ولكن بمعدل ساعات أقل من الماضي.

وطمأن محبيه بأنه بخير ولن يستطيع الغياب عنهم، قائلا: "ظهرنا مش عاجب، اختفينا مش عاجب، أروح أموت بجد لكي ترتاحوا". وأوضح: "سأظل أمثل حتى آخر يوم في حياتي إذا شاء الله لي ذلك".

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