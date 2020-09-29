«إيمج نيشن» و«الدبلوماسية الثقافية» يعرضان فيلم «بطولة»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تعرض إيمج نيشن أبوظبي، بالتعاون مع مكتب الدبلوماسية العامة والثقافية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، يوم غد الأربعاء فيلم «بطولة»، وهو فيلم وثائقي مدته 80 دقيقة يسلط الضوء على رياضة الجوجيتسو التي أصبحت الرياضة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقب العرض، ستقام جلسة حوارية يشارك فيها كل من حنان العليلي، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية لاتفيا، ومنصور الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وستدير الجلسة ألما المبارك، مدير قسم المبادرات الدبلوماسية في إيمج نيشن أبوظبي.

ويسلط فيلم «بطولة» الملهم الضوء على المراهقين الإماراتيين الشباب وهم يشقون طريقهم خلال المنافسات التي خاضوها للوصول إلى بطولة أبوظبي العالمية للجوجيستو، ولمحة عن حياتهم الخاصة.

وتأتي هذه الفعالية لتكون الجلسة الحوارية الثالثة من سلسلة «فن الدبلوماسية الثقافية»، التي تستعرض قوة السرد القصصي المرئي في تسليط الضوء على الموضوعات الاجتماعية المهمة.

وشهدت ليلة افتتاح سلسلة الجلسات الحوارية «فن الدبلوماسية الثقافية»، التي عُرض فيها الفيلم الوثائقي عن شلل الأطفال «حتى آخر طفل»، أكثر من 400 مشارك من دول العالم.

وستعرض إيمج نيشن خلال السلسلة بعض إنتاجاتها السينمائية الحائزة جوائز، بما في ذلك تاريخ الإمارات، وكلنا معاً: مشروع التوحد، مع حلقات نقاشية.

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